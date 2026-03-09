Повернулися всі журі: українська співачка підкорила італійський "Голос" (відео)

Українська співачка Ілларія разом з донькою Соломією зворушили глядачів та суддів під час виступу на вокальному шоу "Голос Італії". До них повернулися всі судді проєкту.

Зіркова мама і донька вийшли на сцену у традиційних українських костюмах у жовто-синіх відтінках. Відео виступу шириться в мережі.

Ілларія підкорила італійський "Голос"

Ілларія та Соломія виконали пісню Supereroi і присвятили номер переживанням українців під час війни.

Виступ настільки розчулив та захопив журі, що всі вони розвернули свої крісла, а один з них ледве стримував сльози. А Соломія також під час виступу грала на скрипці.

У своїй відеовізитці Ілларія розповіла, що після початку великої війни їхня родина переїхала до Італії та живе в провінції Віченца. Раніше жінка будувала кар’єру в Україні, викладала вокал і брала участь у шоу "Голос країни".

Відео дня

Ілларія з донькою

