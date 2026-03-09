Сестра девушки Комарова на фоне трагедии удивила поздравлением: "Собирать себя по кусочкам"

После публикации поздравления с 8 марта от сестры Евы Мишаловой, парень которой погиб на Бали, в соцсетях разгорелась дискуссия из-за одной из фраз в тексте.

В своей заметке Эсти обратилась к женщинам с поздравлением с праздником и написала о силе женщин переживать сложные жизненные обстоятельства. В частности, в посте были слова: "Мы с вами невероятно сильные. Мы умеем начинать жизнь с нуля. Мы умеем собирать себя по кусочкам и идти дальше. Мы умеем держать на себе больше, чем кто-то может представить".

Она также написала, что женщины "воспитывают детей, строят бизнесы, создают красоту вокруг себя и при этом остаются нежными", и поздравила подписчиц с 8 марта.

Сообщение Эсти со словами "Собирать себя по кусочкам" Фото: Instagram

Реакции людей

Однако часть пользователей соцсетей обратила внимание на фразу "собирать себя по кусочкам". Они считают, что такое выражение неуместно, учитывая обстоятельства смерти Игоря Комарова — парня ее сестры, которого, по сообщениям, изуродовали на Бали.

Відео дня

"Собирать себя по кусочкам — это ужас";

"Ладно, уже все поняли, что ваша семья неадекватна";

"В данной ситуации кажется перебор...";

"По кусочкам... ну нет слов";

"По кусочкам — это мощно, вовремя, комменты и актив на высоте";

"Слов нет с вашего цинизма. Бедный парень вашей сестры..."

Убийство Комарова: что известно

20 февраля стало известно о похищении Игоря Комарова на острове Бали. Журналисты указывают, что Комарова похитили выходцы из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Впоследствии появились новые детали похищения украинца на Бали. Полиция установила, что мужчина катался на мотоцикле, после чего он исчез, а опрошенные свидетели не видели самого моменут преступления.

Позже 27 февраля полиция сообщила, что обнаружила фрагменты изуродованного тела. Правоохранители взяли образец ДНК матери пропавшего украинца и отправила на экспертизу, а уже 3 марта СМИ сообщили, что было установлено совпадение образцов.

5 марта индонезийская полиция подтвердила, что изуродованные человеческие останки, найденные на восточном побережье острова Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эсти раскритиковали за "веселые" видео и рекламу в профиле во время новостей о трагедии.

Полиция подтвердила гибель Игоря Комарова благодаря ДНК.

Кроме того, индонезийская полиция выяснила, когда именно наступила смерть Комарова, который был похищен на острове Бали. Когда его тело обнаружили на пляже, оно уже начало разлагаться.