Сестра дівчини Комарова на тлі трагедії здивувала привітанням: "Збирати себе по шматочках"

Після публікації привітання з 8 березня від сестри Єви Мішалової, хлопець якої загинув на Балі, у соцмережах розгорілася дискусія через одну з фраз у тексті.

У своєму дописі Есті звернулася до жінок із привітанням зі святом та написала про силу жінок переживати складні життєві обставини. Зокрема, у пості були слова: "Ми з вами неймовірно сильні. Ми вміємо починати життя з нуля. Ми вміємо збирати себе по шматочках і йти далі. Ми вміємо тримати на собі більше, ніж хтось може уявити".

Вона також написала, що жінки "виховують дітей, будують бізнеси, створюють красу навколо себе і при цьому залишаються ніжними", та привітала підписниць із 8 березня.

Допис Есті зі словами "Збирати себе по шматочках" Фото: Instagram

Реакції людей

Однак частина користувачів соцмереж звернула увагу на фразу "збирати себе по шматочках". Вони вважають, що такий вислів є недоречним з огляду на обставини смерті Ігоря Комарова — хлопця її сестри, якого, за повідомленнями, понівечили на Балі.

"Збирати себе по шматочках — це ужас";

"Ладно, вже всі зрозуміли, що ваша родина неадекватна";

"В даній ситуації здається перебор…";

"По шматкам … ну немає слів";

"По шматочках — це потужно, вчасно, коменти і актив на висоті";

"Слів нема з вашого цинізму. Бідолашний хлопець вашої сестри…"

Вбивство Комарова: що відомо

20 лютого стало відомо про викрадення Ігоря Комарова на острові Балі. Журналісти вказують, що Комарова викрали вихідці з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Згодом з'явилися нові деталі викрадення українця на Балі. Поліція встановила, що чоловік катався на мотоциклі, після чого він зник, а опитані свідки не бачили самого моменут злочину.

Пізніше 27 лютого поліція повідомила, що виявила фрагменти понівеченого тіла. Правоохоронці взяли зразок ДНК матері зниклого українця та відправила на експертизу, а вже 3 березня ЗМІ повідомили, що було встановлено збіг зразків.

5 березня індонезійська поліція підтвердила, що понівечені людські рештки, знайдені на східному узбережжі острова Балі, належать зниклому громадянину України Ігорю Комарову.

