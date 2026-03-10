Известный певец насмешил публику трюком на концерте: "Как тот попугай" (видео)

Украинский певец Михаил Грицкан выступил с концертом во Львове и подготовил для зрителей неожиданный номер. Во время исполнения хита "Тариририм" заслуженный артист Украины появился на специальной подвесной конструкции и летал над сценой, продолжая петь.

Кадры с эффектным трюком распространяют в сети. Необычное шоу быстро привлекло внимание зрителей, а украинцы активно шутят в комментариях.

Михаил Грицкан "летал" на концерте

60-летний артист решил добавить неожиданной "изюминки" концерту, поэтому во время исполнения песни "Таририм" взлетел над сценой на специальной конструкции.

На видео можно увидеть, как в определенный момент выступления Грицкана из-под потолка спустили металлическую конструкцию. Две танцовщицы придержали механизм, а певец сел на него и продолжил исполнять свой хит уже в воздухе.

Пользователи сети начали сравнивать Грицкана с Карлсоном, Артемом Пивоваровым.

Михаил Грицкан "летал" на концерте

Что писали украинцы:

Відео дня

"Он как тот попугай из мультика".

"Без Бужинской поплавило мужика. Жадность делает свое".

"Пивоваров на минималках".

"Акробат".

"Майли Сайрус".

"А в душе 18! Как же не хочется стареть!".

