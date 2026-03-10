Поддержите нас UA
Известный певец насмешил публику трюком на концерте: "Как тот попугай" (видео)

Михаил Грицкан полетал на концерте
Михаил Грицкан | Фото: коллаж Фокус

Украинский певец Михаил Грицкан выступил с концертом во Львове и подготовил для зрителей неожиданный номер. Во время исполнения хита "Тариририм" заслуженный артист Украины появился на специальной подвесной конструкции и летал над сценой, продолжая петь.

Кадры с эффектным трюком распространяют в сети. Необычное шоу быстро привлекло внимание зрителей, а украинцы активно шутят в комментариях.

Михаил Грицкан "летал" на концерте

60-летний артист решил добавить неожиданной "изюминки" концерту, поэтому во время исполнения песни "Таририм" взлетел над сценой на специальной конструкции.

На видео можно увидеть, как в определенный момент выступления Грицкана из-под потолка спустили металлическую конструкцию. Две танцовщицы придержали механизм, а певец сел на него и продолжил исполнять свой хит уже в воздухе.

Пользователи сети начали сравнивать Грицкана с Карлсоном, Артемом Пивоваровым.

Михаил Грицкан "летал" на концерте

Что писали украинцы:

  • "Он как тот попугай из мультика".
  • "Без Бужинской поплавило мужика. Жадность делает свое".
  • "Пивоваров на минималках".
  • "Акробат".
  • "Майли Сайрус".
  • "А в душе 18! Как же не хочется стареть!".

