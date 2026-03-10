Відомий співак насмішив публіку трюком на концерті: "Як той папуга" (відео)

Український співак Михайло Грицкан виступив з концертом у Львові та підготував для глядачів несподіваний номер. Під час виконання хіта "Тарірірім" заслужений артист України з’явився на спеціальній підвісній конструкції та літав над сценою, продовжуючи співати.

Кадри з ефектним трюком поширюють у мережі. Незвичне шоу швидко привернуло увагу глядачів, а українці активно жартують у коментарях.

Михайло Грицкан "літав" на концерті

60-річний артист вирішив додати несподіваної "родзинки" концерту, тому під час виконання пісні "Тарірірім" злетів над сценою на спеціальній конструкції.

На відео можна побачити, як у певний момент виступу Грицкана з-під стелі спустили металеву конструкцію. Дві танцівниці притримали механізм, а співак сів на нього і продовжив виконувати свій хіт уже в повітрі.

Користувачі мережі почали порівнювати Грицкана з Карлсоном, Артемом Пивоваровим.

Що писали українці:

"Він як той папуга з мультику".

"Без Бужинської поплавило мужика. Жадність робить своє".

"Пивоваров на мінімалках".

"Акробат".

"Майлі Сайрус".

"А в душі 18! Як же не хочеться старіти!".

