Відомий співак насмішив публіку трюком на концерті: "Як той папуга" (відео)
Український співак Михайло Грицкан виступив з концертом у Львові та підготував для глядачів несподіваний номер. Під час виконання хіта "Тарірірім" заслужений артист України з’явився на спеціальній підвісній конструкції та літав над сценою, продовжуючи співати.
Кадри з ефектним трюком поширюють у мережі. Незвичне шоу швидко привернуло увагу глядачів, а українці активно жартують у коментарях.
Михайло Грицкан "літав" на концерті
60-річний артист вирішив додати несподіваної "родзинки" концерту, тому під час виконання пісні "Тарірірім" злетів над сценою на спеціальній конструкції.
На відео можна побачити, як у певний момент виступу Грицкана з-під стелі спустили металеву конструкцію. Дві танцівниці притримали механізм, а співак сів на нього і продовжив виконувати свій хіт уже в повітрі.
Користувачі мережі почали порівнювати Грицкана з Карлсоном, Артемом Пивоваровим.
Що писали українці:
- "Він як той папуга з мультику".
- "Без Бужинської поплавило мужика. Жадність робить своє".
- "Пивоваров на мінімалках".
- "Акробат".
- "Майлі Сайрус".
- "А в душі 18! Як же не хочеться старіти!".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Під час концерту українських артистів Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві сталася бійка.
- На концерті Лободи в Іспанії розгорівся конфлікт. Судячи з усього, чоловіку, який прийшов подивитися на виступ з першого ряду, не сподобалася активність команди зірки.
Крім того, Бужинська опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям. Виконавиця лікувалася від серйозної травми ока в інтенсивній терапії.