Спал с 28-летней учительницей: украинский певец — о близости в 16 лет

Исполнитель EDGAR TI, как оказалось, очень рано начал вести сексуальную жизнь. Его партнершей в 16 лет стала школьная учительница, которой в то время было 28.

Украинский певец Эдгар Тер-Акопян (EDGAR TI), который соблазнил на близость педагога, не стал вдаваться в подробности их отношений. Он не видит ничего плохого в отношениях с большой разницей в возрасте. Своим опытом музыкант поделился в откровенном интервью Славе Демину.

EDGAR TI рано пошел в школу, поэтому в то время уже считался выпускником. Интересно, что о его отношениях с учительницей знали даже родители.

"Первый раз у меня был в 16 лет с девушкой, которая была на 12 лет старше меня. Ей было 28. Я учился в школе, а она там преподавала. Так бывает. Не хочу говорить кто и что, но такой опыт у меня был. Ну я был классный, симпатичный такой", — вспоминает он.

Украинский певец рассказал о первой близости Фото: Instagram

Эдгар Тер-Акопян родился 9 марта 1989 года в Ереване, что в Армении. Участвовал в телевизионных и интернет проектах: "Как закалялся стайл", "Новая полиция", "Герои & Любовники" и других. В 2014 году записал дебютный трек I know you. Исполнитель активно ездил с гастролями по разным городам Украины и даже номинировался на премию M1 Music Awards.

