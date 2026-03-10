Спав із 28-річною вчителькою: український співак — про близькість у 16 років

Виконавець EDGAR TI, як виявилось, дуже рано почав вести сексуальне життя. Його партнеркою у 16 років стала шкільна викладачка, якій на той час було 28.

Український співак Едгар Тер-Акопян (EDGAR TI), який спокусив на близькість педагога, не став вдаватися в подробиці їхніх стосунків. Він не бачить нічого поганого у стосунках з великою різницею у віці. Своїм досвідом музикант поділився у відвертому інтерв'ю Славі Дьоміну.

EDGAR TI рано пішов до школи, тож в той час уже рахувався випускником. Цікаво, що про його стосунки з вчителькою знали навіть батьки.

"Перший раз у мене був в 16 років із дівчиною, яка була на 12 років старша за мене. Їй було 28. Я навчався у школі, а вона там викладала. Так буває. Не хочу говорити хто і що, але такий досвід у мене був. Ну я був класний, симпатичний такий", — пригадує він.

Український співак розповів про першу близькість Фото: Instagram

Едгар Тер-Акопян народився 9 березня 1989 року в Єревані, що у Вірменії. Брав участь у телевізійних та інтернет проєктах: "Як гартувався стайл", "Нова поліція", "Герої & Коханці" та інших. 2014 року записав дебютний трек I know you. Виконавець активно їздив із гастролями по різних містах України і навіть номінувався на премію M1 Music Awards.

