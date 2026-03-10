Родственники дали девочке "милую кличку" — теперь она мучается в садике

Шуточное прозвище, данное ребенку много лет назад, неожиданно повлияло на его дальнейшую жизнь. Теперь мать волнуется, не станет ли это проблемой во взрослом возрасте.

Девочка, которую зовут Мари, пережила серьезный кризис идентичности после того, как члены семьи начали называть ее "Бэби Мюррей" — еще с пеленок. Курьезной историей поделилась ее мать, зарегистрированная как spidermom4 на социальной платформе Reddit.

"Подарок" от кузенов

Смешное прозвище придумали старшие кузены, которые не могли выговорить имя "Мари", и вместо этого называли сестренку "Бэби Мюррей", что в то время казалось семье очень милым. Со временем шутливое имя прижилось.

Мать рассказала о проблеме с именем своей дочери Фото: Reddit

Со временем девочку начали называть просто Мюррей. Сейчас, когда ей исполняется семь лет, ребенок все еще отзывается, когда слышит эту версию своего имени.

По словам матери, сейчас дочь не понимает особой разницы между "Мари" и "Мюррей", а попытки это исправить привели к новой путанице. Когда девочка пошла в детский сад, дети уже успели привыкнуть к семейному прозвищу.

Что говорят люди?

Этот пост вызвал дискуссию в Reddit. Читатели поделились подобными историями.

"Мюррей — милое имя, надеюсь, она его сохранит навсегда", — заявил один из участников обсуждения. Другой успокоил маму: "Честно говоря, Мюррей — это крутое имя для девочки. Люди всегда будут ее помнить".

Обсуждение в комментариях Фото: Reddit

Кто-то еще добавил: "У меня уникальное имя для района, в котором я живу. Думаю, это помогло сформировать мою личность и то, как меня воспринимают люди. Приятно быть уникальным, если ты это осознаешь. Кажется, она это осознает".

