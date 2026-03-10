Родичі дали дівчинці "милу кличку" — тепер вона мучиться у садочку

Жартівливе прізвисько, дане дитині багато років тому, несподівано вплинуло на її подальше життя. Тепер мати хвилюється, чи не стане це проблемою у дорослому віці.

Дівчинка, яку звуть Марі, пережила серйозну кризу ідентичності після того, як члени сім'ї почали називати її "Бебі Мюррей" — ще з пелюшок. Курйозною історією поділилась її матір, зареєстрована як spidermom4 на соціальній платформі Reddit.

"Подарунок" від кузенів

Смішне прізвисько придумали старші кузени, які не могли вимовити ім'я "Марі", і замість цього називали сестричку "Бебі Мюррей", що на той час здавалося родині дуже милим. З часом жартівливе ім'я прижилося.

Матір розповіла про проблему з іменем своєї дочки Фото: Reddit

З часом дівчинку почали називати просто Мюррей. Зараз, коли їй виповнюється сім років, дитина все ще відгукується, коли чує цю версію свого імені.

За словами матері, зараз дочка не розуміє особливої різниці між "Марі" і "Мюррей", а спроби це виправити призвели до нової плутанини. Коли дівчинка пішла до дитячого садка, діти вже встигли звикнути до сімейного прізвиська.

Що кажуть люди?

Цей пост викликав дискусію у Reddit. Читачі поділилися подібними історіями.

"Мюррей — миле ім'я, сподіваюся, вона його збереже назавжди", — заявив один із учасників обговорення. Інший заспокоїв маму: "Чесно кажучи, Мюррей — це круте ім'я для дівчинки. Люди завжди будуть її пам'ятати".

Обговорення у коментарях Фото: Reddit

Ще хтось додав: "У мене унікальне ім'я для району, в якому я живу. Думаю, це допомогло сформувати мою особистість і те, як мене сприймають люди. Приємно бути унікальним, якщо ти це усвідомлюєш. Здається, вона це усвідомлює".

