Голливудского актера окончательно выгнали из дома: что известно

Американского актера Мики Рурка официально выгнали из его дома в Лос-Анджелесе после отчаянных попыток избежать выселения.

Судебные документы, полученные Page Six, показывают, что бывшая резиденция Рурка на Дрексел-авеню теперь возвращена под контроль ее арендодателя, Эрика Т. Голди.

Мики Рурка выгнали из дома

Решение было подано накануне в Высший суд округа Лос-Анджелес заочно, что означает, что актер, вероятно, не явился на свою защиту или не ответил на жалобу до истечения срока судебного разбирательства.

В декабре судебное представление требовало от Рурка освободить дом в течение трех дней или оплатить 59 100 долларов задолженности за аренду.

Позже, в январе, Рурка видели, как он вывозил вещи из дома, а на следующий день на подъездной дороге появился грузовик. В то время медиа узнали, что актер остановился в фешенебельном отеле в Западном Голливуде, Калифорния, с номерами от 550 долларов за ночь. Тем временем Лия-Джоэль Джонс запустила сбор GoFundMe от имени Рурка, пытаясь собрать 100 000 долларов, чтобы избежать выселения.

Відео дня

Однако Рурк решительно отрицал свою причастность к сбору средств.

Мики Рурк Фото: Daily Mail

"Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил никакой проклятой милостыни", — говорил он.

Его менеджер, Кимберли Хайнс, рассказала, что Рурк все равно ждет зарплаты из первой категории и не будет работать меньше чем за 200 000 долларов в день.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мики Рурк выглядел неузнаваемым, выгуливая своих собак в грязном спортивном костюме в Лос-Анджелесе.

Рурка выгнали со съемок шоу Celebrity Big Brother из-за того, что тот дал волю эмоциям.

Ранее Фокус писал, как актер призвал помогать херсонцам.