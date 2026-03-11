Голлівудського актора остаточно вигнали з дому: що відомо

Американського актора Мікі Рурка офіційно вигнали з його дому в Лос-Анджелесі після відчайдушних спроб уникнути виселення.

Судові документи, отримані Page Six, показують, що колишня резиденція Рурка на Дрексел-авеню тепер повернута під контроль її орендодавця, Еріка Т. Голді.

Мікі Рурка вигнали з дому

Рішення було подано напередодні до Вищого суду округу Лос-Анджелес заочно, що означає, що актор, ймовірно, не з'явився на свій захист або не відповів на скаргу до закінчення терміну судового розгляду.

У грудні судове подання вимагало від Рурка звільнити будинок протягом трьох днів або сплатити 59 100 доларів заборгованості за оренду.

Пізніше, у січні, Рурка бачили, як він вивозив речі з будинку, а наступного дня на під'їзній дорозі з'явилася вантажівка. У той час медіа дізналися, що актор зупинився у фешенебельному готелі у Західному Голлівуді, Каліфорнія, з номерами від 550 доларів за ніч. Тим часом Лія-Джоель Джонс запустила збір GoFundMe від імені Рурка, намагаючись назбирати 100 000 доларів, щоб уникнути виселення.

Відео дня

Однак Рурк рішуче заперечував свою причетність до збору коштів.

Мікі Рурк Фото: Daily Mail

"Якби мені потрібні були гроші, я б не просив жодної клятої милостині", — казав він.

Його менеджерка, Кімберлі Гайнс, розповіла, що Рурк усе одно чекає на зарплати з першої категорії і не працюватиме менше ніж за 200 000 доларів на день.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мікі Рурк виглядав невпізнаваним, вигулюючи своїх собак у брудному спортивному костюмі в Лос-Анджелесі.

Рурка вигнали зі зйомок шоу Celebrity Big Brother через те, що той дав волю емоціям.

Раніше Фокус писав, як актор закликав допомагати херсонцям.