Полякова сделала неожиданное заявление о зяте-американце: "Жаль его"

Украинская певица Оля Полякова высказалась о своем зяте-иностранце Эдене Пассарелли, за которого ее старшая дочь Мария вышла замуж прошлым летом.

О новом члене своей семьи артистка рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

Оля Полякова о зяте-иностранце

"Классный, хороший ребенок, добрый, неагрессивный. Вообще, конечно же, война, нашим людям нелегко живется, это сказывается, что мы немного агрессивные, очень сильно отличаемся от них. Они не понимают, чего мы кричим, чего мы ссоримся. Зять такой чистый, добрый, наивный, даже жалко его", — в шутку сказала певица.

Артистка говорит, что с таким характером в Украине было бы трудно, а в США это довольно приемлемо.

В частности, Полякова-старшая призналась, как замужество повлияло на Машу.

"Нет, она не изменилась. Здесь у нее были слуги, то она себе слугу нашла, и он ее обслуживает. Она такая доминантная, как, кстати, все украинские женщины. Она контролирует, она заботится", — добавила украинская певица.

Відео дня

Маша Полякова с мужем приезжала в Украину зимой Фото: Instagram polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария летом 2025 года вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Мария получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится также ее избранник. Церемония бракосочетания также состоялась в США.

Американец уже даже посетил Украину. Он приезжал на родину жены зимой — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родными жены-украинки.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова вступила в публичный спор с хейтерами, которые раскритиковали Марию.

Старшая дочь певицы похвасталась, какой сюрприз ей подготовил муж-иностранец.

Кроме того, Полякова-старшая встретила Новый 2026 год с зятем Эденом Пассарели и станцевала с ним.