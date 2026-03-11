Полякова зробила несподівану заяву про зятя-американця: "Шкода його"

Українська співачка Оля Полякова висловилася про свого зятя-іноземця Едена Пассареллі, за якого її старша донька Марія вийшла заміж минулого літа.

Про нового члена своєї родини артистка розповіла в проєкті "Наодинці з Гламуром".

Оля Полякова про зятя-іноземця

"Класний, хороша дитина, добрий, неагресивний. Взагалі, звісно ж, війна, нашим людям нелегко живеться, це дається взнаки, що ми трішки агресивні, дуже сильно відрізняємось від них. Вони не розуміють, чого ми кричимо, чого ми сваримося. Зять такий чистий, добрий, наївний, навіть шкода його", — жартома сказала співачка.

Артистка каже, що з таким характером в Україні було б важко, а в США це доволі прийнятно.

Зокрема, Полякова-старша зізналася, як заміжжя вплинуло на Машу.

"Ні, вона не змінилась. Тут в неї були слуги, то вона собі слугу знайшла, і він її обслуговує. Вона така домінантна, як, до речі, всі українські жінки. Вона контролює, вона піклується", — додала українська співачка.

Маша Полякова з чоловіком приїжджала в Україну взимку Фото: Instagram polyakovamusic

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія влітку 2025 року одружилася з американцем Еденом Пассареллі. Марія здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також її обранець. Церемонія одруження також відбулася в США.

Американець уже навіть відвідав Україну. Він приїздив на батьківщину дружини взимку — побував у Буковелі, спробував український борщ, познайомився з рідними дружини-українки.

