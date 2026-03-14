Молодожены не могли дождаться свадебных фото: лучше бы снимали все сами

Радость невесты от получения свадебных фотографий омрачилась тотальным разочарованием. Фотограф прислал ей сообщение, в котором объяснил, что снимки могут быть навсегда потеряны.

Невеста Тринити получила сообщение от фотографа, которое разрушило ее надежды. Как оказалось, все снимки были потеряны. Этой историей женщина поделилась в TikTok (@trinitypaige005).

"Сначала я хочу выразить свое искреннее соболезнование за то, что вынужден отправлять это", — написал фотограф в сообщении, опубликованном в TikTok.

Невеста Тринити рассказала о свадебной фотосессии Фото: TikTok

"Сегодня утром во время резервного копирования и обработки ваших свадебных фотографий для дальнейшей загрузки я обнаружил проблему с одной из моих карт памяти, из-за которой необработанные файлы, а также файлы, которые я отредактировал, стали недоступными", — написал фотограф.

Молодожены после этого обратились к профессиональным службам по восстановлению данных, чтобы попытаться вернуть фотографии. Но в конце концов все закончилось разочарованием.

Тринити на свадьбе Фото: TikTok

Это сообщение тронуло сердца интернет-пользователей, которые сочувствовали паре, а также обсуждали меры безопасности, чтобы предотвратить такие ситуации.

История Тринити набрала 1,2 миллиона просмотров в TikTok, став как предостережением для пар, планирующих свадьбу, так и напоминанием о том, насколько хрупкими могут быть цифровые файлы, когда что-то идет не так.

