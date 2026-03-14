Молодята не могли дочекатися весільних фото: краще б знімали все самі

Радість нареченої від отримання весільних фотографій затьмарилась тотальним розчаруванням. Фотограф надіслав їй повідомлення, в якому пояснив, що знімки можуть бути назавжди втрачені.

Наречена Трініті отримала повідомлення від фотографа, яке зруйнувало її надії. Як виявилось, всі знімки були втрачені. Цією історією жінка поділилася у TikTok (@trinitypaige005).

"Спочатку я хочу висловити своє щире співчуття за те, що змушений надсилати це", — написав фотограф у повідомленні, опублікованому в TikTok.

Наречена Трініті розповіла про весільну фотосесію

"Сьогодні вранці під час резервного копіювання та обробки ваших весільних фотографій для подальшого завантаження я виявив проблему з однією з моїх карт пам'яті, через яку необроблені файли, а також файли, які я відредагував, стали недоступними", — написав фотограф.

Молодята після цього звернулися до професійних служб з відновлення даних, щоб спробувати повернути фотографії. Але врешті-решт все закінчилося розчаруванням.

Трініті на весіллі

Цей допис зворушив серця інтернет-користувачів, які співчували парі, а також обговорювали заходи безпеки, щоб запобігти таким ситуаціям.

Історія Трініті набрала 1,2 мільйона переглядів у TikTok, ставши як застереженням для пар, які планують весілля, так і нагадуванням про те, наскільки крихкими можуть бути цифрові файли, коли щось йде не так.

