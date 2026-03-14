"Реальность оказалась совсем другая": украинка переехала в Чили к мужу (фото)

Украинка по имени Кэтрин живет несколько лет в Чили. Она переехала туда к мужу и рассказывает о впечатлениях от страны Латинской Америки.

Женщина поделилась закулисьем заграничной жизни в своем Instagram.

Украинка переехала в Чили

"Я переехала в Чили к мужу, думая, что здесь будет легко. Теплая страна, Латинская Америка, улыбки, море, но реальность оказалась совсем другая. Меня удивило все: цены, медицина, школы, отношение к иммигрантам и то, как на самом деле выглядит декрет. Здесь нет, как в Европе, но и не так страшно, как многие думают", — рассказала Кэтрин.

Она признается, что не была готова к этому. При этом, женщина раскрыла плюсы страны Латинской Америки.

"Расскажу плюсы без розовых очков. Первое — климат. Здесь реально комфортно, нет наших минус 20. Зима — это куртка и норм", — рассказала автор видео.

Второе — природа. Океан, горы, вулканы, пустыня: "Хочешь серфинг, хочешь хайкинг".

Третье — еда. Много свежих продуктов круглый год. Авокадо, морепродукты — не роскошь, а обычная покупка.

"Четвертое — это люди. Чилийцы спокойные и доброжелательные. Много улыбаются и не лезут в твою жизнь. Пятое — ритм жизни. Здесь не живут в режиме "быстрее-быстрее". Даже в стрессе они медленные", — говорит украинка.

Шестым плюсом, по словам Кэтрин, является безопасность.

"В нормальных районах можно спокойно гулять днем и не держать сердце в пятки. Чили не идеальна, но для жизни приятна", — резюмировала автор ролика, пообещав позже раскрыть минусы страны.

