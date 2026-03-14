"Реальність виявилася зовсім інша": українка переїхала в Чилі до чоловіка (фото)

Українка на імʼя Кетрін живе декілька років у Чилі. Вона переїхала туди до чоловіка та розповідає про враження від країни Латинської Америки.

Жінка поділилася залаштунками закордонного життя у своєму Instagram.

"Я переїхала в Чилі до чоловіка, думаючи, що тут буде легко. Тепла країна, Латинська Америка, усмішки, море, але реальність виявилася зовсім інша. Мене здивувало все: ціни, медицина, школи, ставлення до іммігрантів і те, як насправді виглядає декрет. Тут немає, як у Європі, але і не так страшно, як багато хто думає", — розповіла Кетрін.

Вона зізнається, що не була готова до цього. При цьому, жінка розкрила плюси країни Латинської Америки.

"Розповім плюси без рожевих окулярів. Перше — клімат. Тут реально комфортно, немає наших мінус 20. Зима — це куртка і норм", — розповіла авторка відео.

Відео дня

Друге — природа. Океан, гори, вулкани, пустеля: "Хочеш серфінг, хочеш хайкінг".

Третє — їжа. Багато свіжих продуктів цілий рік. Авокадо, морепродукти — не розкіш, а звичайна покупка.

"Четверте — це люди. Чилійці спокійні і доброзичливі. Багато посміхаються і не лізуть у твоє життя. Пʼяте — ритм життя. Тут не живуть у режимі "швидше-швидше". Навіть у стресі вони повільні", — каже українка.

Шостим плюсом, за словами Кетрін, є безпека.

"У нормальних районах можна спокійно гуляти вдень і не тримати серце в пʼятах. Чилі не ідеальна, але для життя приємна", — резюмувала авторка ролика, пообіцявши згодом розкрити мінуси країни.

