"Даже не мечтала": женщина родила от мужа через 10 лет после его смерти (фото)

49-летняя предпринимательница Лора Оррико из Чикаго, США, родила дочь Авиану, хотя ее отец, Райан, умер еще десять лет назад. Это стало возможным благодаря развитию науки.

Лора Оррико впервые встретила своего возлюбленного Райана в июне 1999 года, когда им обоим было всего 22 года. Отношения развивались достаточно быстро. Парень сделал предложение любимой на Рождество 2002 года, позже они поженились. Казалось, что все впереди, но жизнь вынесла свои коррективы, пишет издание The Sun.

Лора вспоминает: "Мы, конечно, говорили о детях, но мы были еще такие молодые. Полностью посвятили себя карьере: я — актерской, а он — сценарной и режиссерской".

Болезнь Райана

В 2006 году у Райана начались головные боли. С каждым днем они становились все сильнее и чаще. Однажды Лора проснулась от странного грохота.

"Взглянув, я увидела, что у Райана судороги. Это было самое страшное, что можно себе представить. Когда его срочно доставили в больницу на скорой, я могла только с ужасом наблюдать за этим. В ту ночь наша жизнь изменилась навсегда", — делится женщина.

После обследований и сканирования Райан узнал, что у него опухоль мозга третьей степени. Тогда ему было всего 31.

Лора и Брайан Фото: Supplied

"Если мы хотели когда-то иметь детей, Райан должен был немедленно заморозить свою сперму, поскольку мы не знали, какое влияние окажет химиотерапия. Последнее, о чем мы думали в тот страшный момент, было рождение ребенка, но понимали, что если не сделаем этого, то навсегда потеряем свой шанс", — отмечает Лора.

Отложенная беременность

К сожалению, Райан проиграл борьбу с раком в апреле 2015 года. Лаура надеялась стать матерью, но так и не встретила другого мужчину. Женщине исполнилось 48 лет, когда она в конце концов решила: сейчас или никогда.

"На всех приемах и обследованиях я чувствовала присутствие Райана. Мне казалось, что он смотрит на нас с небес и защищает", — вспоминает она.

Свадьба Лоры и Брайана Фото: Supplied

5 февраля в результате кесарева сечения у Лоры родилась здоровая дочь — Авиана Роуз. Сейчас американка наслаждается каждым моментом материнства.

"В то страшное время, когда Райану поставили диагноз, я даже не мечтала, что окажусь здесь", — резюмирует Лора.

