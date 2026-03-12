"Навіть не мріяла": жінка народила від чоловіка через 10 років після його смерті (фото)

49-річна підприємниця Лора Орріко з Чикаго, США, народила донечку Авіану, хоча її батько, Раян, помер ще десять років тому. Це стало можливим завдяки розвитку науки.

Лора Орріко вперше зустріла свого коханого Раяна в червні 1999 року, коли їм обом було лише 22 роки. Стосунки розвивались досить швидко. Хлопець освідчився коханій на Різдво 2002 року, згодом вони одружилися. Здавалося, що все попереду, але життя винесло свої корективи, пише видання The Sun.

Лора пригадує: "Ми, звичайно, говорили про дітей, але ми були ще такі молоді. Повністю присвятили себе кар'єрі: я — акторській, а він — сценарній та режисерській".

Хвороба Раяна

У 2006 році в Раяна почалися головні болі. З кожним днем вони ставали дедалі сильнішими і частішими. Одного разу Лора прокинулася від дивного гуркоту.

"Поглянувши, я побачила, що Раян має судоми. Це було найстрашніше, що можна собі уявити. Коли його терміново доставили до лікарні на швидкій, я могла тільки з жахом спостерігати за цим. Тієї ночі наше життя змінилося назавжди", — ділиться жінка.

Після обстежень і сканування Раян дізнався, що у нього пухлина мозку третього ступеня. Тоді йому було всього 31.

Лора та Браян Фото: Supplied

"Якщо ми хотіли колись мати дітей, Раян повинен був негайно заморозити свою сперму, оскільки ми не знали, який вплив матиме хіміотерапія. Останнє, про що ми думали в той страшний момент, було народження дитини, але розуміли, що якщо не зробимо цього, то назавжди втратимо свій шанс", — зазначає Лора.

Відкладена вагітність

На жаль, Раян програв боротьбу з раком у квітні 2015 року. Лаура сподівалась стати матір’ю, але так і не зустріла іншого чоловіка. Жінці виповнилось 48 років, коли вона зрештою вирішила: зараз або ніколи.

"На всіх прийомах і обстеженнях я відчувала присутність Раяна. Мені здавалося, що він дивиться на нас з небес і захищає", — пригадує вона.

Весілля Лори та Браяна Фото: Supplied

5 лютого внаслідок кесаревого розтину в Лори народилася здорова донечка — Авіана Роуз. Наразі американка насолоджується кожним моментом материнства.

"У той страшний час, коли Раяну поставили діагноз, я навіть не мріяла, що опинюся тут", — резюмує Лора.

