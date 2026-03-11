Украинка показала, как бабушка отреагировала на ее беременность в 40 лет: "Оно вам надо?" (видео)

Украинка Ксения поделилась в соцсетях забавной реакцией своей бабушки на новость о третьей беременности после 40 лет. Сперва пенсионерка не поверила увиденному на снимке УЗИ, но впоследствии сама нежно нянчила правнука.

В видео женщина показывает бабушке фото УЗИ. Ролик Ксения обнародовала в Instagram.

Беременность в 40 удивила бабушку

Старушка внимательно присматривается к снимку и спрашивает: "А что это такое?"

Будущая мама отвечает: "Ребенок".

Услышанное искренне удивляет бабушку. Она переспрашивает: "Где? Вы что? Оно вам надо?"

Пенсионерка растерянно добавляет, что родители будущего малыша уже "пятый десяток разменяли".

В подписи к видео женщина с юмором написала: "Это у всех так, или только у нас? Обожаю нашу Ба."

Во второй части ролика автор показала продолжение истории: бабушка уже нежно нянчит малыша. Судя по кадрам, первоначальное удивление быстро сменилось любовью и заботой.

Відео дня

Реакции людей

Пользователи Instagram разделились на два лагеря: одни считают, что рожать в 40 — это нормально, другие — что уже поздно.

"Моя мама в 43 родила, и ничего. Пусть ребенок будет здоров и счастлив";

"Бабушка одна умная в этом семействе...";

"В нормальном мире в 40 только начинают думать о детях. Не вижу вообще проблем. 40 — не диагноз и не старость. Даже для первого ребенка — это нормальный возраст";

"В 20 не могут дождаться внуков, в 40 — "нашо оно вам надо?";

"Если бы выбирать: рожать в 20 и не иметь опоры под ногами, или в 40, но с опорой — я выбрала бы второе";

"Одна баба в семье думает головой, а не детородным органом".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Беременная женщина сделала фото с детенышем кита во Французской Полинезии.

33-летняя блогерша, которая сотрудничала с ГУР и была чайлдфри, беременна первенцем.

Кроме того, Алина Гросу показалась с отцом своего ребенка.