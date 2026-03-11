Українка показала, як бабуся відреагувала на її вагітність у 40 років: "Воно вам нада?" (відео)

Українка Ксенія поділилася у соцмережах кумедною реакцією своєї бабусі на новину про третю вагітність після 40 років. Спершу пенсіонерка не повірила побаченому на знімку УЗД, але згодом сама ніжно няньчила правнука.

У відео жінка показує бабусі фото УЗД. Ролик Ксенія оприлюднила в Instagram.

Вагітність у 40 здивувала бабусю

Старенька уважно придивляється до знімка й питає: "А що це таке?"

Майбутня мама відповідає: "Дитина".

Почуте щиро дивує бабусю. Вона перепитує: "Де? Ви шо? Воно вам нада?"

Пенсіонерка розгублено додає, що батьки майбутнього малюка вже "п’ятий десяток розміняли".

У підписі до відео жінка з гумором написала: "Це у всіх так, чи тільки у нас? Обожнюю нашу Ба."

У другій частині ролика авторка показала продовження історії: бабуся вже ніжно няньчить малюка. Судячи з кадрів, початкове здивування швидко змінилося любов’ю та турботою.

Відео дня

Реакції людей

Користувачі Instagram розділились на два табори: одні вважають, що народжувати в 40 — це нормально, інші — що вже пізно.

"Моя мама в 43 народила, і нічого. Нехай дитина буде здорова та щаслива";

"Бабця одна розумна в цьому сімействі...";

"В нормальному світі в 40 тільки починають думати за дітей. Не бачу взагалі проблем. 40 — не діагноз та не старість. Навіть для першої дитини — це нормальний вік";

"В 20 не можуть дочекатись онуків, в 40 — "нашо воно вам надо?";

"Якби обирати: родити в 20 і не мати опори під ногами, чи в 40, але з опорою — я обрала б друге";

"Одна баба у родині думає головою, а не дітородним органом".

