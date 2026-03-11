В Британии можно приобрести королевский остров за £350 тысяч, но есть нюанс

В Великобритании выставили на продажу частный остров Ynys Gifftan у побережья Портмейриона на севере Уэльса. Его стоимость составляет 350 тысяч фунтов стерлингов — примерно чуть больше средней цены дома в стране.

Остров имеет площадь 17,74 акра и включает викторианский фермерский дом, который стоит заброшенным уже почти 60 лет. Впрочем, покупателям следует быть готовыми к серьезному ремонту и определенным трудностям с доступом к территории, пишет Mirror.

История королевского подарка

В XVIII веке остров принадлежал королеве Анне, которая правила Великобританией и Ирландией с 1702 по 1714 год. Впоследствии она подарила его предкам местного землевладельца — лорда Гарлеха.

Именно поэтому название Ynys Gifftan переводится с валлийского как "Остров подарка Анны".

Добраться можно только во время отлива

Остров расположен в пределах национального парка Сноудония и является приливным. Это означает, что попасть на него пешком можно только примерно за три часа до и после отлива.

Відео дня

Во время прилива территория полностью отрезана от суши, поэтому будущему владельцу понадобится лодка, чтобы не остаться изолированным.

Инфраструктура почти отсутствует

Будущему владельцу придется инвестировать в развитие острова:

на территории нет подключения к электросети;

может потребоваться новая система водоснабжения;

часть земель заросла и нуждается в уходе.

На восточном берегу расположен старый каменный фермерский дом, который входит в стоимость. Рядом есть еще одно здание, которое потенциально можно переоборудовать.

"Уникальная возможность"

Агент по недвижимости Хью О'Доннелл из компании Carter Jonas отметил, что предложение вызвало значительный интерес.

По его словам, остров имеет свои трудности, но в то же время является "необычной и уникальной возможностью" для покупателей, которые ищут что-то действительно особенное.

В описании объявления отмечается, что остров имеет нетронутый ландшафт и панорамные виды на побережье Уэльса.

Рядом с островом также расположен гольф-клуб St David's, который когда-то занимал второе место в списке 50 лучших гольф-полей Британии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушка бросила работу и переехала на райский остров.

Мужчина проник на частный остров Эпштейна и показал, что именно там увидел.

Кроме того, на острове возле Англии предлагают жить бесплатно при одном условии.