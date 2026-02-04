Поддержите нас UA
Мужчина проник на частный остров Эпштейна и показал, что именно там увидел

Ютубер Нико Григг в спасательном жилете снимает берег бывшего острова Эпштейна во время поездки на гидроцикле
Американскому блогеру удалось приблизиться к острову Эпштейна | Фото: YouTube

Ютубер Нико Григг заявил, что на бывшем острове Джеффри Эпштейн, известном как Литл-Сент-Джеймс, по-прежнему могут находиться люди.

Американский блогер нелегально приблизился к острову во время поездки на Виргинские острова США и задокументировал происходящее на видео. Роликом он поделился на своем YouTube-канале.

Признаки жизни на закрытом острове

Сейчас остров принадлежит миллиардеру Стивену Декоффу, который планирует превратить его в популярный курорт. Сообщается, что предприниматель приобрел его примерно за половину запрашиваемой цены, которая составила около 60 миллионов долларов.

Американец показал свое путешествие, высадившись на берег, и поделился тем, что увидел с побережья Литл-Сент-Джеймс. В видео, которое набрало более 2 миллионов просмотров, Нико рассказал, что видел строительные работы на острове, а также сообщил своей аудитории, что заметил людей на гольф-карах, снимавших его на видео, когда он катался на гидроцикле.

Відео дня

К сожалению, блогеру не удалось свободно перемещаться по бывшему острову Эпштейна, он добрался лишь до пляжа, после чего, наступив на нескольких морских ежей, вернулся.

Несколько черных внедорожников стоят на улице возле дома ютубера, который заявил о слежке после поездки на бывший остров Эпштейна
Блогер заявил о возможном преследовании
Фото: TikTok

Заявления о слежке

После публикации своего видео на YouTube, мужчина сообщил в своем TikTok сообщение о том, что, по его мнению, его преследуют черные внедорожники Escalade, которые регулярно дежурили возле его дома в течение дня.

В недавнем видео в TikTok Нико принес извинения всем, кого он мог оскорбить, опубликовав фотографии своей поездки на бывший остров Эпштейна.

"Насколько мне известно, это могут быть друзья Джеффри Эпштейна. Если я кого-то разозлил, я извиняюсь и хочу, чтобы все это закончилось", — сказал он.

Бывшая собственность Эпштейна была подвергнута обыску ФБР после его смерти в августе 2019 года.

