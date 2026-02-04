Мужчина проник на частный остров Эпштейна и показал, что именно там увидел

Ютубер Нико Григг заявил, что на бывшем острове Джеффри Эпштейн, известном как Литл-Сент-Джеймс, по-прежнему могут находиться люди.

Американский блогер нелегально приблизился к острову во время поездки на Виргинские острова США и задокументировал происходящее на видео. Роликом он поделился на своем YouTube-канале.

Признаки жизни на закрытом острове

Сейчас остров принадлежит миллиардеру Стивену Декоффу, который планирует превратить его в популярный курорт. Сообщается, что предприниматель приобрел его примерно за половину запрашиваемой цены, которая составила около 60 миллионов долларов.

Американец показал свое путешествие, высадившись на берег, и поделился тем, что увидел с побережья Литл-Сент-Джеймс. В видео, которое набрало более 2 миллионов просмотров, Нико рассказал, что видел строительные работы на острове, а также сообщил своей аудитории, что заметил людей на гольф-карах, снимавших его на видео, когда он катался на гидроцикле.

К сожалению, блогеру не удалось свободно перемещаться по бывшему острову Эпштейна, он добрался лишь до пляжа, после чего, наступив на нескольких морских ежей, вернулся.

Блогер заявил о возможном преследовании Фото: TikTok

Заявления о слежке

После публикации своего видео на YouTube, мужчина сообщил в своем TikTok сообщение о том, что, по его мнению, его преследуют черные внедорожники Escalade, которые регулярно дежурили возле его дома в течение дня.

В недавнем видео в TikTok Нико принес извинения всем, кого он мог оскорбить, опубликовав фотографии своей поездки на бывший остров Эпштейна.

"Насколько мне известно, это могут быть друзья Джеффри Эпштейна. Если я кого-то разозлил, я извиняюсь и хочу, чтобы все это закончилось", — сказал он.

Бывшая собственность Эпштейна была подвергнута обыску ФБР после его смерти в августе 2019 года.

