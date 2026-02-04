Чоловік проник на приватний острів Епштейна і показав, що саме там побачив

Ютубер Ніко Грігг заявив, що на колишньому острові Джеффрі Епштейн, відомому як Літл-Сент-Джеймс, як і раніше, можуть перебувати люди.

Американський блогер нелегально наблизився до острова під час поїздки на Віргінські острови США і задокументував те, що відбувається, на відео. Роликом він поділився на своєму YouTube-каналі.

Ознаки життя на закритому острові

Наразі острів належить мільярдеру Стівену Декоффу, який планує перетворити його на популярний курорт. Повідомляється, що підприємець придбав його приблизно за половину запитуваної ціни, яка становила близько 60 мільйонів доларів.

Американець показав свою подорож, висадившись на берег, і поділився тим, що побачив з узбережжя Літл-Сент-Джеймс. У відео, яке набрало понад 2 мільйони переглядів, Ніко розповів, що бачив будівельні роботи на острові, а також повідомив своїй аудиторії, що помітив людей на гольф-карах, які знімали його на відео, коли він катався на гідроциклі.

На жаль, блогеру не вдалося вільно переміщатися колишнім островом Епштейна, він дістався лише до пляжу, після чого, наступивши на кількох морських їжаків, повернувся.

Блогер заявив про можливе переслідування Фото: TikTok

Заяви про стеження

Після публікації свого відео на YouTube, чоловік повідомив у своєму TikTok повідомлення про те, що, на його думку, його переслідують чорні позашляховики Escalade, які регулярно чергували біля його будинку протягом дня.

У недавньому відео в TikTok Ніко вибачився перед усіма, кого він міг образити, опублікувавши фотографії своєї поїздки на колишній острів Епштейна.

"Наскільки мені відомо, це можуть бути друзі Джеффрі Епштейна. Якщо я когось розлютив, я перепрошую і хочу, щоб усе це закінчилося", — сказав він.

Колишню власність Епштейна піддали обшуку ФБР після його смерті в серпні 2019 року.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Львів згадується у файлах Епштейна 105 разів. Виявилося, що фінансиста цікавила купівля нерухомості.

Серед оприлюднених файлів Епштейна фігурує листування 2010 року з власницею українського модельного агентства "Лінія 12" Машею Манюк щодо поїздок дівчат до США.

Також стало відомо про те, звідки виникли файли Епштейна і чому про них почали говорити тільки зараз, а не 2005 року, коли стало відомо про його зв'язки з неповнолітніми.