У Британії можна придбати королівський острів за £350 тисяч, але є нюанс

У Великій Британії виставили на продаж приватний острів Ynys Gifftan біля узбережжя Портмейріона на півночі Уельсу. Його вартість становить 350 тисяч фунтів стерлінгів — приблизно трохи більше за середню ціну будинку у країні.

Острів має площу 17,74 акра та включає вікторіанський фермерський будинок, який стоїть покинутим уже майже 60 років. Втім, покупцям слід бути готовими до серйозного ремонту та певних труднощів із доступом до території, пише Mirror.

Історія королівського подарунка

У XVIII столітті острів належав королеві Анні, яка правила Великою Британією та Ірландією з 1702 до 1714 року. Згодом вона подарувала його предкам місцевого землевласника — лорда Гарлеха.

Саме тому назва Ynys Gifftan перекладається з валлійської як "Острів подарунка Анни".

Дістатися можна лише під час відпливу

Острів розташований у межах національного парку Сноудонія і є приливним. Це означає, що потрапити на нього пішки можна лише приблизно три години до та після відпливу.

Під час припливу територія повністю відрізана від суші, тому майбутньому власнику знадобиться човен, щоб не залишитися ізольованим.

Інфраструктура майже відсутня

Майбутньому власнику доведеться інвестувати у розвиток острова:

на території немає підключення до електромережі;

може знадобитися нова система водопостачання;

частина земель заросла і потребує догляду.

На східному березі розташований старий кам’яний фермерський будинок, який входить у вартість. Поруч є ще одна будівля, яку потенційно можна переобладнати.

"Унікальна можливість"

Агент з нерухомості Г’ю О’Доннелл із компанії Carter Jonas зазначив, що пропозиція викликала значний інтерес.

За його словами, острів має свої труднощі, але водночас є "незвичайною та унікальною можливістю" для покупців, які шукають щось справді особливе.

У описі оголошення зазначається, що острів має незайманий ландшафт та панорамні види на узбережжя Уельсу.

Поруч із островом також розташований гольф-клуб St David's, який колись посідав друге місце у списку 50 найкращих гольф-полів Британії.

