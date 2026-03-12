Как изменилась "самая красивая девочка мира": сегодня ее почти не узнать (фото)
В 2006 году пятилетнюю француженку Тилан Блондо журнал Vogue Enfants назвал "самой красивой девочкой мира". Тогда она стала настоящей сенсацией, хотя сама даже не осознавала, что происходит. Прошло почти два десятилетия — и сегодня Тилан уже взрослая женщина, которая готовится к новому этапу жизни: она объявила о помолвке.
Тилан родилась в 2001 году в семье известных французов: ее отец — футболист Патрик Блондо, а мать — актриса Вероника Лубри. Известность пришла к девочке очень рано. Ее фотографии в детстве стали вирусными, а медиа начали называть ее самым красивым ребенком планеты. Фокус рассказывает о Тилан Блондо.
Не понимала свой титул в детстве
Девушка признавалась: в пять лет она просто не понимала, почему вокруг нее такая шумиха. В интервью Daily Mail модель рассказала, что тогда не воспринимала этот титул всерьез.
По ее словам, когда взрослые говорили ей, что она самая красивая девочка в мире, она лишь пожимала плечами и возвращалась к своим детским делам. Даже сейчас, когда люди повторяют эти слова, она подчеркивает: для нее важнее быть просто собой, а не соответствовать громкому титулу.
Блондо в моделинге
Карьера в модельном бизнесе началась для Тилан еще в раннем детстве. Она и сегодня активно работает в индустрии моды. При этом Блондо подчеркивает: ради работы она никогда не готова жертвовать здоровьем.
Модель говорит, что не сидит на изнурительных диетах, а если какой-то бренд откажет ей из-за веса — она воспримет это совершенно спокойно.
Тилан Блондо выходит замуж
Недавно Тилан поделилась важной новостью со своими подписчиками: она обручилась с французским диджеем Беном Атталом. В соцсетях девушка опубликовала романтические совместные фото с возлюбленным.
Несмотря на мировую известность, Блондо не хочет, чтобы ее жизнь ассоциировали только с детским титулом. Она неоднократно подчеркивала: для нее важно, чтобы люди видели в ней личность, а не только "самую красивую девочку мира".
