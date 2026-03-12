Как изменилась "самая красивая девочка мира": сегодня ее почти не узнать (фото)

В 2006 году пятилетнюю француженку Тилан Блондо журнал Vogue Enfants назвал "самой красивой девочкой мира". Тогда она стала настоящей сенсацией, хотя сама даже не осознавала, что происходит. Прошло почти два десятилетия — и сегодня Тилан уже взрослая женщина, которая готовится к новому этапу жизни: она объявила о помолвке.

Тилан родилась в 2001 году в семье известных французов: ее отец — футболист Патрик Блондо, а мать — актриса Вероника Лубри. Известность пришла к девочке очень рано. Ее фотографии в детстве стали вирусными, а медиа начали называть ее самым красивым ребенком планеты. Фокус рассказывает о Тилан Блондо.

Не понимала свой титул в детстве

Девушка признавалась: в пять лет она просто не понимала, почему вокруг нее такая шумиха. В интервью Daily Mail модель рассказала, что тогда не воспринимала этот титул всерьез.

По ее словам, когда взрослые говорили ей, что она самая красивая девочка в мире, она лишь пожимала плечами и возвращалась к своим детским делам. Даже сейчас, когда люди повторяют эти слова, она подчеркивает: для нее важнее быть просто собой, а не соответствовать громкому титулу.

Тилан Блондо в детстве и теперь Фото: Instagram

Блондо в моделинге

Карьера в модельном бизнесе началась для Тилан еще в раннем детстве. Она и сегодня активно работает в индустрии моды. При этом Блондо подчеркивает: ради работы она никогда не готова жертвовать здоровьем.

Модель говорит, что не сидит на изнурительных диетах, а если какой-то бренд откажет ей из-за веса — она воспримет это совершенно спокойно.

Тилан Блондо выходит замуж

Недавно Тилан поделилась важной новостью со своими подписчиками: она обручилась с французским диджеем Беном Атталом. В соцсетях девушка опубликовала романтические совместные фото с возлюбленным.

Несмотря на мировую известность, Блондо не хочет, чтобы ее жизнь ассоциировали только с детским титулом. Она неоднократно подчеркивала: для нее важно, чтобы люди видели в ней личность, а не только "самую красивую девочку мира".

