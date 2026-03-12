Як змінилася "найкрасивіша дівчинка світу": сьогодні її майже не впізнати (фото)

У 2006 році п’ятирічну француженку Тілан Блондо журнал Vogue Enfants назвав "найкрасивішою дівчинкою світу". Тоді вона стала справжньою сенсацією, хоча сама навіть не усвідомлювала, що відбувається. Минуло майже два десятиліття — і сьогодні Тілан уже доросла жінка, яка готується до нового етапу життя: вона оголосила про заручини.

Тілан народилася у 2001 році в родині відомих французів: її батько — футболіст Патрік Блондо, а мати — акторка Вероніка Лубрі. Популярність прийшла до дівчинки дуже рано. Її фотографії в дитинстві стали вірусними, а медіа почали називати її найвродливішою дитиною планети. Фокус розповідає про Тілан Блондо.

Не розуміла свій титул в дитинстві

Дівчина зізнавалась: у п’ять років вона просто не розуміла, чому навколо неї такий галас. В інтерв’ю Daily Mail модель розповіла, що тоді не сприймала цей титул серйозно.

За її словами, коли дорослі говорили їй, що вона найкрасивіша дівчинка у світі, вона лише знизувала плечима і поверталася до своїх дитячих справ. Навіть зараз, коли люди повторюють ці слова, вона наголошує: для неї важливіше бути просто собою, а не відповідати гучному титулу.

Тілан Блондо в дитинстві і тепер Фото: Instagram

Блондо в моделінгу

Кар’єра у модельному бізнесі почалася для Тілан ще в ранньому дитинстві. Вона і сьогодні активно працює в індустрії моди. Водночас Блондо підкреслює: заради роботи вона ніколи не готова жертвувати здоров’ям.

Модель каже, що не сидить на виснажливих дієтах, а якщо якийсь бренд відмовить їй через вагу — вона сприйме це абсолютно спокійно.

Тілан Блондо виходить заміж

Нещодавно Тілан поділилася важливою новиною зі своїми підписниками: вона заручилася з французьким діджеєм Беном Атталом. У соцмережах дівчина опублікувала романтичні спільні фото з коханим.

Попри світову популярність, Блондо не хоче, щоб її життя асоціювали лише з дитячим титулом. Вона неодноразово підкреслювала: для неї важливо, щоб люди бачили в ній особистість, а не тільки "найкрасивішу дівчинку світу".

