На концерте Могилевской произошел конфуз: как отреагировала певица (видео)
Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове накануне не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.
Видео с выступления звезды делятся в сети. Львовская публика быстро включила фонарики и пела вместе с кумиром.
Во время концерта Могилевской выключили свет
Певица как раз исполняла свой хит "Місяць (Я кажу ні)".
Публика, подсвечивая фонариками из телефонов, пела в унисон с артисткой.
"Люблю", — отреагировала сама Могилевская, опубликовав кадры со львовского концерта.
Реакция сети
В комментариях украинцы выразили восторг от реакции публики и атмосферы на концерте даже в такой непредсказуемый момент:
- "Непревзойденно".
- "Отличная поддержка".
- "Очень хорошо".
- "Супер".
