На концерте Могилевской произошел конфуз: как отреагировала певица (видео)

на концерте Могилевской произошел конфуз
Наталья Могилевская | Фото: nataliya_mogilevskaya

Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове накануне не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.

Видео с выступления звезды делятся в сети. Львовская публика быстро включила фонарики и пела вместе с кумиром.

Во время концерта Могилевской выключили свет

Певица как раз исполняла свой хит "Місяць (Я кажу ні)".

Публика, подсвечивая фонариками из телефонов, пела в унисон с артисткой.

"Люблю", — отреагировала сама Могилевская, опубликовав кадры со львовского концерта.

Во время концерта Могилевской выключили свет

Реакция сети

В комментариях украинцы выразили восторг от реакции публики и атмосферы на концерте даже в такой непредсказуемый момент:

  • "Непревзойденно".
  • "Отличная поддержка".
  • "Очень хорошо".
  • "Супер".

