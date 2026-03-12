На концерте Могилевской произошел конфуз: как отреагировала певица (видео)

Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове накануне не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.

Видео с выступления звезды делятся в сети. Львовская публика быстро включила фонарики и пела вместе с кумиром.

Во время концерта Могилевской выключили свет

Певица как раз исполняла свой хит "Місяць (Я кажу ні)".

Публика, подсвечивая фонариками из телефонов, пела в унисон с артисткой.

"Люблю", — отреагировала сама Могилевская, опубликовав кадры со львовского концерта.

Во время концерта Могилевской выключили свет

Реакция сети

В комментариях украинцы выразили восторг от реакции публики и атмосферы на концерте даже в такой непредсказуемый момент:

"Непревзойденно".

"Отличная поддержка".

"Очень хорошо".

"Супер".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наталья Могилевская ответила хейтерам, которые обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа.

Певица объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей. Причина, по ее словам, совсем не связана ни с суевериями, ни с желанием привлечь внимание публики.

Відео дня

Кроме того, звезда сцены 2 февраля, в годовщину смерти Кузьмы, попала в аварию из-за гололеда в Киеве. На инцидент отреагировали звезды и поклонники Натальи.