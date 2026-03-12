На концерті Могилевської стався конфуз: як відреагувала співачка (відео)
Концерт української співачки Наталії Могилевської у Львові напередодні не обійшовся без пригод. В один момент світло в залі погасло.
Відео з виступу зірки діляться в мережі. Львівська публіка швидко увімкнула ліхтарики і співала разом з кумиром.
Під час концерту Могилевської вимкнули світло
Співачка якраз виконувала свій хіт "Місяць (Я кажу ні)".
Публіка, підсвічуючи ліхтариками з телефонів, співала в унісон з артисткою.
"Люблю", — відреагувала сама Могилевська, опублікувавши кадри з львівського концерту.
Реакція мережі
У коментарях українці висловили захват від реакції публіки та атмосфери на концерті навіть у такий непередбачуваний момент:
- "Неперевершено".
- "Чудова підтримка".
- "Дуже гарно".
- "Супер".
