На концерті Могилевської стався конфуз: як відреагувала співачка (відео)

Концерт української співачки Наталії Могилевської у Львові напередодні не обійшовся без пригод. В один момент світло в залі погасло.

Відео з виступу зірки діляться в мережі. Львівська публіка швидко увімкнула ліхтарики і співала разом з кумиром.

Під час концерту Могилевської вимкнули світло

Співачка якраз виконувала свій хіт "Місяць (Я кажу ні)".

Публіка, підсвічуючи ліхтариками з телефонів, співала в унісон з артисткою.

"Люблю", — відреагувала сама Могилевська, опублікувавши кадри з львівського концерту.

Реакція мережі

У коментарях українці висловили захват від реакції публіки та атмосфери на концерті навіть у такий непередбачуваний момент:

"Неперевершено".

"Чудова підтримка".

"Дуже гарно".

"Супер".

