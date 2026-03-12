Вера Брежнева показалась с кольцом на безымянном пальце (фото)

Украинская певица Вера Брежнева подогрела слухи о возможных изменениях в личной жизни. Во время вечера во французском ресторане артистка показала кольцо на безымянном пальце.

В своих соцсетях Брежнева опубликовала серию кадров из заведения, где проводила время. На фото внимательные поклонники заметили украшение на безымянном пальце певицы, что сразу вызвало волну вопросов в комментариях.

Сама артистка напрямую о помолвке не упоминала, однако подпись к публикации добавила интриги.

Вера Брежнева намекнула на помолвку Фото: Instagram

"Джаз, шик и любовь в баре Vendôme. Именно такое место, где я хотела бы остаться немного дольше", — написала она.

Фаны начали активно интересоваться, означает ли кольцо новый этап в жизни певицы, однако на комментарии с предположениями о помолвке Вера пока не ответила.

Отношения Веры Брежневой

В октябре 2023 года артистка впервые официально подтвердила, что развелась со старшим на 19 лет продюсером Константином Меладзе. Пара была замужем с 2015 года, слухи о разводе появились еще в 2022 году.

