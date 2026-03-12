Віра Брежнєва показалась з каблучкою на безіменному пальці (фото)

Українська співачка Віра Брежнєва підігріла чутки про можливі зміни в особистому житті. Під час вечора у французькому ресторані артистка показала каблучку на безіменному пальці.

У своїх соцмережах Брежнєва опублікувала серію кадрів із закладу, де проводила час. На фото уважні шанувальники помітили прикрасу на безіменному пальці співачки, що одразу викликало хвилю запитань у коментарях.

Сама артистка напряму про заручини не згадувала, однак підпис до публікації додав інтриги.

Віра Брежнєва натякнула на заручини Фото: Instagram

"Джаз, шик і любов у барі Vendôme. Саме таке місце, де я хотіла б залишитися трохи довше", — написала вона.

Фани почали активно цікавитися, чи означає каблучка новий етап у житті співачки, проте на коментарі з припущеннями про заручини Віра поки не відповіла.

Стосунки Віри Брежнєвої

У жовтні 2023 року артистка вперше офіційно підтвердила, що розлучилася зі старшим на 19 років продюсером Костянтином Меладзе. Пара була одружена з 2015 року, чутки про розлучення з’явилися ще у 2022 році.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка показала рідкісні кадри вже дорослої доньки Сари. Дівчата активно провели час у столиці Франції.

Віра Брежнєва потрапила в конфуз під час свого концерту в Кишиневі. Виконуючи російськомовний трек "Близкие люди" у столиці Молдови, артистка втратила рівновагу та ледь не впала зі сцени. Ба більше, у цей момент слухачі зрозуміли, що та співає під фонограму.

Крім того, співачка та ексучасниця гурту "ВІА Гра" приїхала з-за кордону у Київ та "засвітилась" у компанії загадкового супутника.