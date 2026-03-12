Какую пиццу выбирают мужчины, за которых лучше не выходить замуж: вирусный тест из соцсетей
В соцсетях набирает популярность неожиданный "тест на характер" мужчин — по их выбору пиццы. Некоторые пользовательницы убеждены: если мужчина предпочитает пиццу с большим количеством мяса, это может быть тревожным сигналом в отношениях.
Об этом активно говорят в TikTok, где видео блогера Эсме Хьюитт (Esme Hewitt) собрало почти 500 тысяч просмотров, пишет New York Post.
"Любишь мясную пиццу — это красный флажок"
В своем ролике Хьюитт объяснила, что выбор начинки для пиццы может многое сказать об отношении человека к миру.
По ее словам, люди, которые не готовы хотя бы иногда уменьшить потребление мяса, могут демонстрировать эгоистическое отношение к экологии и благополучию животных.
"Я лично считаю, что если ты не можешь сократить потребление мяса — это эгоистично. Что значит "ты не можешь иногда съесть овощной бургер"?" — сказала она в видео.
Блогер также упомянула проблему вырубки тропических лесов ради расширения животноводческой индустрии и отметила, что многие любители мяса просто не задумываются об этих последствиях.
Дело не только в еде
По мнению Хьюитт, любовь к мясной пицце может отражать более широкие взгляды человека — в частности его отношение к окружающей среде, животным и собственному здоровью.
"Это многое говорит о том, как ты видишь экологию, как относишься к животным и даже к самому себе. Мясо не такое уж и полезное", — отметила она.
Блогерша также иронично заметила, что увлечение мужчин белком и "протеином" иногда связано с проявлениями так называемой токсичной маскулинности.
Пользователи сети поддержали дискуссию
В комментариях под видео немало людей согласились с такой точкой зрения.
Некоторые писали:
- "Тема токсичной маскулинности и протеина — это реально правда".
- "Люди злятся на веганов, потому что не могут найти сильного аргумента против".
- "Веганство — это моральный минимум".
- "В нашем обществе эмпатию почему-то начали воспринимать как слабость".
Таким образом, обычная пицца стала поводом для горячей дискуссии об экологии, питании и современных ценностях.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинка пожаловалась, что в Германии нет нормальных мужчин.
- Муж подарил любимой путешествие: она икала от смеха, увидев вид из окна.
Кроме того, дочь Оли Поляковой показала сюрприз от мужа-иностранца.