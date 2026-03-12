Какую пиццу выбирают мужчины, за которых лучше не выходить замуж: вирусный тест из соцсетей

В соцсетях набирает популярность неожиданный "тест на характер" мужчин — по их выбору пиццы. Некоторые пользовательницы убеждены: если мужчина предпочитает пиццу с большим количеством мяса, это может быть тревожным сигналом в отношениях.

Об этом активно говорят в TikTok, где видео блогера Эсме Хьюитт (Esme Hewitt) собрало почти 500 тысяч просмотров, пишет New York Post.

"Любишь мясную пиццу — это красный флажок"

В своем ролике Хьюитт объяснила, что выбор начинки для пиццы может многое сказать об отношении человека к миру.

По ее словам, люди, которые не готовы хотя бы иногда уменьшить потребление мяса, могут демонстрировать эгоистическое отношение к экологии и благополучию животных.

Гавайская пицца от Евгения Клопотенко Фото: Клопотенко

"Я лично считаю, что если ты не можешь сократить потребление мяса — это эгоистично. Что значит "ты не можешь иногда съесть овощной бургер"?" — сказала она в видео.

Блогер также упомянула проблему вырубки тропических лесов ради расширения животноводческой индустрии и отметила, что многие любители мяса просто не задумываются об этих последствиях.

Дело не только в еде

По мнению Хьюитт, любовь к мясной пицце может отражать более широкие взгляды человека — в частности его отношение к окружающей среде, животным и собственному здоровью.

"Это многое говорит о том, как ты видишь экологию, как относишься к животным и даже к самому себе. Мясо не такое уж и полезное", — отметила она.

Блогерша также иронично заметила, что увлечение мужчин белком и "протеином" иногда связано с проявлениями так называемой токсичной маскулинности.

Пользователи сети поддержали дискуссию

В комментариях под видео немало людей согласились с такой точкой зрения.

Некоторые писали:

"Тема токсичной маскулинности и протеина — это реально правда".

"Люди злятся на веганов, потому что не могут найти сильного аргумента против".

"Веганство — это моральный минимум".

"В нашем обществе эмпатию почему-то начали воспринимать как слабость".

Таким образом, обычная пицца стала поводом для горячей дискуссии об экологии, питании и современных ценностях.

