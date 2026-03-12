Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Яку піцу обирають чоловіки, за яких краще не виходити заміж: вірусний тест із соцмереж

тест на адекватність чоловіка
Вибір начинки для піци може багато сказати про ставлення людини до світу | Фото: Depositphotos

У соцмережах набирає популярності несподіваний "тест на характер" чоловіків — за їхнім вибором піци. Деякі користувачки переконані: якщо чоловік віддає перевагу піці з великою кількістю м’яса, це може бути тривожним сигналом у стосунках.

Про це активно говорять у TikTok, де відео блогерки Есме Г’юїтт (Esme Hewitt) зібрало майже 500 тисяч переглядів, пише New York Post.

"Любиш м’ясну піцу — це червоний прапорець"

У своєму ролику Г’юїтт пояснила, що вибір начинки для піци може багато сказати про ставлення людини до світу.

За її словами, люди, які не готові хоча б інколи зменшити споживання м’яса, можуть демонструвати егоїстичне ставлення до екології та добробуту тварин.

адекватність чоловіка
Гавайська піца від Євгена Клопотенка
Фото: Клопотенко

"Я особисто вважаю, що якщо ти не можеш скоротити споживання м’яса — це егоїстично. Що означає "ти не можеш іноді з’їсти овочевий бургер"?" — сказала вона у відео.

Блогерка також згадала проблему вирубування тропічних лісів заради розширення тваринницької індустрії та зазначила, що багато любителів м’яса просто не замислюються про ці наслідки.

Відео дня

Справа не тільки в їжі

На думку Г’юїтт, любов до м’ясної піци може відображати ширші погляди людини — зокрема її ставлення до довкілля, тварин та власного здоров’я.

"Це багато говорить про те, як ти бачиш екологію, як ставишся до тварин і навіть до самого себе. М’ясо не таке вже й корисне", — зазначила вона.

Блогерка також іронічно зауважила, що захоплення чоловіків білком і "протеїном" іноді пов’язане з проявами так званої токсичної маскулінності.

Користувачі мережі підтримали дискусію

У коментарях під відео чимало людей погодилися з такою точкою зору.

Деякі писали:

  • "Тема токсичної маскулінності та протеїну — це реально правда".
  • "Люди зляться на веганів, бо не можуть знайти сильного аргументу проти".
  • "Веганство — це моральний мінімум".
  • "У нашому суспільстві емпатію чомусь почали сприймати як слабкість".

Таким чином, звичайна піца стала приводом для гарячої дискусії про екологію, харчування та сучасні цінності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, донька Олі Полякової показала сюрприз від чоловіка-іноземця.