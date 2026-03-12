Яку піцу обирають чоловіки, за яких краще не виходити заміж: вірусний тест із соцмереж

У соцмережах набирає популярності несподіваний "тест на характер" чоловіків — за їхнім вибором піци. Деякі користувачки переконані: якщо чоловік віддає перевагу піці з великою кількістю м’яса, це може бути тривожним сигналом у стосунках.

Про це активно говорять у TikTok, де відео блогерки Есме Г’юїтт (Esme Hewitt) зібрало майже 500 тисяч переглядів, пише New York Post.

"Любиш м’ясну піцу — це червоний прапорець"

У своєму ролику Г’юїтт пояснила, що вибір начинки для піци може багато сказати про ставлення людини до світу.

За її словами, люди, які не готові хоча б інколи зменшити споживання м’яса, можуть демонструвати егоїстичне ставлення до екології та добробуту тварин.

Гавайська піца від Євгена Клопотенка Фото: Клопотенко

"Я особисто вважаю, що якщо ти не можеш скоротити споживання м’яса — це егоїстично. Що означає "ти не можеш іноді з’їсти овочевий бургер"?" — сказала вона у відео.

Блогерка також згадала проблему вирубування тропічних лісів заради розширення тваринницької індустрії та зазначила, що багато любителів м’яса просто не замислюються про ці наслідки.

Відео дня

Справа не тільки в їжі

На думку Г’юїтт, любов до м’ясної піци може відображати ширші погляди людини — зокрема її ставлення до довкілля, тварин та власного здоров’я.

"Це багато говорить про те, як ти бачиш екологію, як ставишся до тварин і навіть до самого себе. М’ясо не таке вже й корисне", — зазначила вона.

Блогерка також іронічно зауважила, що захоплення чоловіків білком і "протеїном" іноді пов’язане з проявами так званої токсичної маскулінності.

Користувачі мережі підтримали дискусію

У коментарях під відео чимало людей погодилися з такою точкою зору.

Деякі писали:

"Тема токсичної маскулінності та протеїну — це реально правда".

"Люди зляться на веганів, бо не можуть знайти сильного аргументу проти".

"Веганство — це моральний мінімум".

"У нашому суспільстві емпатію чомусь почали сприймати як слабкість".

Таким чином, звичайна піца стала приводом для гарячої дискусії про екологію, харчування та сучасні цінності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка поскаржилась, що у Німеччині немає нормальних чоловіків.

Чоловік подарував коханій подорож: вона гикала від сміху, побачивши вид з вікна.

Крім того, донька Олі Полякової показала сюрприз від чоловіка-іноземця.