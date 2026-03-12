Яку піцу обирають чоловіки, за яких краще не виходити заміж: вірусний тест із соцмереж
У соцмережах набирає популярності несподіваний "тест на характер" чоловіків — за їхнім вибором піци. Деякі користувачки переконані: якщо чоловік віддає перевагу піці з великою кількістю м’яса, це може бути тривожним сигналом у стосунках.
Про це активно говорять у TikTok, де відео блогерки Есме Г’юїтт (Esme Hewitt) зібрало майже 500 тисяч переглядів, пише New York Post.
"Любиш м’ясну піцу — це червоний прапорець"
У своєму ролику Г’юїтт пояснила, що вибір начинки для піци може багато сказати про ставлення людини до світу.
За її словами, люди, які не готові хоча б інколи зменшити споживання м’яса, можуть демонструвати егоїстичне ставлення до екології та добробуту тварин.
"Я особисто вважаю, що якщо ти не можеш скоротити споживання м’яса — це егоїстично. Що означає "ти не можеш іноді з’їсти овочевий бургер"?" — сказала вона у відео.
Блогерка також згадала проблему вирубування тропічних лісів заради розширення тваринницької індустрії та зазначила, що багато любителів м’яса просто не замислюються про ці наслідки.
Справа не тільки в їжі
На думку Г’юїтт, любов до м’ясної піци може відображати ширші погляди людини — зокрема її ставлення до довкілля, тварин та власного здоров’я.
"Це багато говорить про те, як ти бачиш екологію, як ставишся до тварин і навіть до самого себе. М’ясо не таке вже й корисне", — зазначила вона.
Блогерка також іронічно зауважила, що захоплення чоловіків білком і "протеїном" іноді пов’язане з проявами так званої токсичної маскулінності.
Користувачі мережі підтримали дискусію
У коментарях під відео чимало людей погодилися з такою точкою зору.
Деякі писали:
- "Тема токсичної маскулінності та протеїну — це реально правда".
- "Люди зляться на веганів, бо не можуть знайти сильного аргументу проти".
- "Веганство — це моральний мінімум".
- "У нашому суспільстві емпатію чомусь почали сприймати як слабкість".
Таким чином, звичайна піца стала приводом для гарячої дискусії про екологію, харчування та сучасні цінності.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка поскаржилась, що у Німеччині немає нормальних чоловіків.
- Чоловік подарував коханій подорож: вона гикала від сміху, побачивши вид з вікна.
Крім того, донька Олі Полякової показала сюрприз від чоловіка-іноземця.