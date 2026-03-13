Работник магазина, о котором забыли, получил $15 тысяч (фото)

Менеджер продуктового магазина получил компенсацию в размере около $15 тысяч после того, как его начальник забыл о нем в публикации в социальных сетях, посвященной Международному дню мужчин.

Даррен Купер утверждает, что почувствовал себя "исключенным, униженным и оскорбленным" после того, как региональный директор британской сети супермаркетов Sainsbury's, Мэтт Хоурихан, опубликовал сообщение в LinkedIn и Yammer, чтобы поздравить "мужчин-лидеров", пишет издание Newsweek.

В посте, датированном 2022 годом, говорилось: "Вы все делаете это, несмотря на то, что ведете насыщенную жизнь вне работы, решая проблемы со здоровьем, семьей и личные вопросы, как и все остальные, но вы ежедневно приходите на работу, надеваете бейджики с именами и оказываете поддержку, консультации и руководите тысячами коллег, работающих в нашем регионе".

В сообщении были добавлены фотографии всех региональных менеджеров магазинов, каждый из которых был назван и помечен тегом, кроме Купера.

Ушел на больничный

В июле того же года оскорбленный работник, который руководил филиалом Sainsbury's в Понтипридде (Великобритания), ушел на больничный из-за тревожности. Он заявил, что это сообщение нанесло "неописуемый дополнительный вред" его здоровью в то время. После этого Купер, которого впоследствии уволили, подал иск против Sainsbury's за дискриминацию в связи с инвалидностью, домогательствами, неприемлемым отношении и несправедливым увольнении.

Даррен Купер работал в филиале Sainsbury's Фото: Pixels

Решение суда

Хотя суд отклонили иски о дискриминации и несправедливом увольнении, но поддержал решение о домогательствах, связанных с инвалидностью, и ненадлежащем отношении. Мэтт Хоурихан утверждал, что Купер удалил WhatsApp и ранее заявлял, что не желает, чтобы с ним связывались. Он также добавил, что не имел фотографии коллеги, поэтому считал неуместным просить фотографию.

Комиссия не согласилась с этими доводами. Купер теперь получит компенсацию в размере $15 872, включая выплату в размере $10 044 за моральный ущерб.

