Працівник магазину, про якого забули, отримав $15 тисяч (фото)

Менеджер продуктового магазину отримав компенсацію в розмірі близько $15 тисяч після того, як його начальник забув про нього у публікації в соціальних мережах, присвяченій Міжнародному дню чоловіків.

Даррен Купер стверджує, що відчув себе "виключеним, приниженим і ображеним" після того, як регіональний директор британської мережі супермаркетів Sainsbury's, Метт Хоуріхан, опублікував допис у LinkedIn та Yammer, щоб привітати "чоловіків-лідерів", пише видання Newsweek.

У дописі, датованому 2022 роком, йшлося: "Ви всі робите це, попри те, що ведете насичене життя поза роботою, вирішуючи проблеми зі здоров'ям, сім'єю та особисті питання, як і всі інші, але ви щодня приходите на роботу, одягаєте бейджики з іменами і надаєте підтримку, консультації та керуєте тисячами колег, які працюють у нашому регіоні".

У повідомленні були додані фотографії всіх регіональних менеджерів магазинів, кожний з яких був названий і позначений тегом, крім Купера.

Пішов на лікарняний

У липні того ж року ображений працівник, який керував філією Sainsbury's у Понтіпрідді (Велика Британія), пішов на лікарняний через тривожність. Він заявив, що цей допис завдав "невимовної додаткової шкоди" його здоров'ю на той час. Після цього Купер, якого згодом звільнили, подав позов проти Sainsbury's за дискримінацію у зв’язку з інвалідністю, домагання, неприйнятне ставлення та несправедливе звільнення.

Даррен Купер працював у філії Sainsbury's Фото: Pixels

Рішення суду

Хоча суд відхилили позови про дискримінацію та несправедливе звільнення, але підтримав рішення про домагання, пов'язані з інвалідністю, та неналежне ставлення. Метт Хоуріхан стверджував, що Купер видалив WhatsApp і раніше заявляв, що не бажає, щоб з ним зв'язувалися. Він також додав, що не мав фотографії колеги, тому вважав недоречним просити світлину.

Комісія не погодилася з цими доводами. Купер тепер отримає компенсацію в розмірі $15 872, включаючи виплату в розмірі $10 044 за моральну шкоду.

