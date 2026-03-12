Зрители не оценили: Украина спустилась на дно рейтинга победителей Евровидения-2026
На сайте "Евровидения" уже открыли опрос относительно вероятного победителя. Сейчас в голосовании приняли участие более 18 тысяч пользователей, и результаты уже показывают первые тенденции среди фаворитов.
Особенностью этого опроса является правило: голосовать за собственную страну пользователям не разрешено, что делает рейтинг более беспристрастным. Об этом стало известно с сайта Eurovision World.
Согласно текущим результатам, с большим отрывом в рейтинге лидирует Финляндия. Зато Украина пока занимает 21-е место среди стран, за которые голосуют пользователи платформы.
Голосование продолжается, поэтому позиции участников могут меняться по мере того, как к опросу присоединяются новые пользователи.
Украину на Евровидении представит Lelѐka
7 февраля состоялся Нацотбор от Украины, в котором певица Lelѐka получила максимальное количество баллов: как зрители, так и профессиональное жюри отдали ей по 10 баллов.
Теперь песня Ridnym "поедет" в Вену, где в этом году проходит Евровидение, поскольку австрийский певец JJ стал победителем конкурса в 2025 году.
Кто победит на песенном конкурсе Евровидения-2026 года?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Участие российской модели Ирины Шейк в качестве соведущей третьего вечера песенного фестиваля Санремо вызвало волну критики в Италии.
- Испанский вещатель призвал к радикальным изменениям в правилах Евровидения, чтобы устранить политическое влияние на конкурс. В Мадриде предлагают запретить участие странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта.
Кроме того, хорватский национальный отбор на Евровидение-2026 может обернуться неприятным сюрпризом для Украины. В соревновании победила группа Lelek, которая очень созвучна по названию на Leléka.