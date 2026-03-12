Зрители не оценили: Украина спустилась на дно рейтинга победителей Евровидения-2026

На сайте "Евровидения" уже открыли опрос относительно вероятного победителя. Сейчас в голосовании приняли участие более 18 тысяч пользователей, и результаты уже показывают первые тенденции среди фаворитов.

Особенностью этого опроса является правило: голосовать за собственную страну пользователям не разрешено, что делает рейтинг более беспристрастным. Об этом стало известно с сайта Eurovision World.

Согласно текущим результатам, с большим отрывом в рейтинге лидирует Финляндия. Зато Украина пока занимает 21-е место среди стран, за которые голосуют пользователи платформы.

Голосование продолжается, поэтому позиции участников могут меняться по мере того, как к опросу присоединяются новые пользователи.

Украину на Евровидении представит Lelѐka

7 февраля состоялся Нацотбор от Украины, в котором певица Lelѐka получила максимальное количество баллов: как зрители, так и профессиональное жюри отдали ей по 10 баллов.

Теперь песня Ridnym "поедет" в Вену, где в этом году проходит Евровидение, поскольку австрийский певец JJ стал победителем конкурса в 2025 году.

