Глядачі не оцінили: Україна спустилась на дно рейтингу переможців Євробачення-2026

На сайті "Євробачення" вже відкрили опитування щодо ймовірного переможця. Наразі у голосуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів, і результати вже показують перші тенденції серед фаворитів.

Особливістю цього опитування є правило: голосувати за власну країну користувачам не дозволено, що робить рейтинг більш неупередженим. Про це стало відомо з сайту Eurovision World.

Згідно з поточними результатами, з великим відривом у рейтингу лідирує Фінляндія. Натомість Україна наразі посідає 21-ше місце серед країн, за які голосують користувачі платформи.

Голосування триває, тож позиції учасників можуть змінюватися у міру того, як до опитування долучаються нові користувачі.

Україну на Євробаченні представить Lelѐka

7 лютого відбувся Нацвідбір від України, у якому співачка Lelѐka отримала максимальну кількістю балів: як глядачі, так і професійне журі віддали їй по 10 балів.

Тепер пісня Ridnym "поїде" до Відня, де цього року проходить Євробачення, оскільки австрійський співак JJ став переможцем конкурсу у 2025.

