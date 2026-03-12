Кулеба таки женится на Павелецкой: когда состоится роспись и будет ли празднование (фото)

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готовится к свадьбе с предпринимательницей Светланой Павелецкой. Пара уже определилась с датой регистрации брака — церемония состоится в конце мая.

По словам дипломата, официальный брак не изменит их чувств. Он убежден, что сила их отношений не зависит от штампа в паспорте, однако решил сделать этот шаг, потому что это важно для его любимой. О предстоящей женитьбе Кулеба рассказал в интервью Славе Демину.

Кулеба признался, что для него главное — сделать партнершу счастливой. Именно поэтому он согласился на официальную регистрацию отношений, ведь понимает, что для женщины это имеет особое значение.

"Я не думаю, что это что-то меняет в наших отношениях. Я уверен, что я не стану больше любить Свету, а она не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. Но за этот год я понял, что для женщины это важная история. И если это делает мою женщину счастливой, если ей это дает дополнительный прилив счастья и уверенности, то я счастлив делать ее счастливой", — высказался экс-министр.

Дмитрий Кулеба распишется с Павелецкой Фото: Instagram

Когда роспись Кулебы и Павелецкой

Пара уже подала заявку на роспись через приложение "Дія". Свадьба состоится 26 мая, но масштабных празднований влюбленные не планируют.

В то же время для них более символической датой является 26 октября — именно тогда они начали жить вместе. Кулеба шутит, что оба события связаны одним числом, поэтому запомнить годовщины будет легко: в их истории всегда фигурирует "26".

