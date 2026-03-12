Кулеба таки одружиться з Павелецькою: коли відбудеться розпис і чи буде святкування (фото)

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готується до весілля з підприємницею Світланою Павелецькою. Пара вже визначилася з датою реєстрації шлюбу — церемонія відбудеться наприкінці травня.

За словами дипломата, офіційний шлюб не змінить їхніх почуттів. Він переконаний, що сила їхніх стосунків не залежить від штампа в паспорті, однак вирішив зробити цей крок, бо це важливо для його коханої. Про майбутнє одруження Кулеба розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Кулеба зізнався, що для нього головне — зробити партнерку щасливою. Саме тому він погодився на офіційну реєстрацію стосунків, адже розуміє, що для жінки це має особливе значення.

"Я не думаю, що це щось змінює в наших стосунках. Я впевнений, що я не стану більше любити Свєту, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, якщо їй це дає додатковий приплив щастя і впевненості, то я щасливий робити її щасливою", – висловився ексміністр.

Відео дня

Дмитро Кулеба розпишеться з Павелецькою Фото: Instagram

Коли розпис Кулеби і Павелецької

Пара вже подала заявку на розпис через застосунок "Дія". Весілля відбудеться 26 травня, але масштабних святкувань закохані не планують.

Водночас для них більш символічною датою є 26 жовтня — саме тоді вони почали жити разом. Кулеба жартує, що обидві події пов’язані одним числом, тож запам’ятати річниці буде легко: у їхній історії завжди фігурує "26".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кохана ексміністра Кулеби заявила, що українці під обстрілами скуповують іграшки для дорослих.

Павелецька запропонувала українцям погрітися вібраторами.

Крім того, наречена Кулеби обурила українців танцями на концерті.