Звезда "Дневников вампира" родила первенца: что известно (фото)

Американская актриса Кэт Грэм стала мамой впервые — у звезды родился сын. Радостной новостью артистка поделилась вместе с мужем Брайантом Вудом, опубликовав первые фото с новорожденным.

О пополнении в семье супруги сообщили 12 марта в Instagram. Актриса, известная по роли Бонни в сериале "Дневники вампира", показала трогательные фотографии с малышом.

На одном из кадров Кэт держит младенца на руках, тогда как Брайант нежно обнимает жену рядом.

Кэт Грэм родила сына Фото: Instagram

В подписи к фото родители также рассекретили имя мальчика: Просперо "Сперо" Найма Вуд. В заметке они коротко поздравили сына с появлением на свет, написав: "Добро пожаловать в мир".

Сын Кэт Грэм Фото: Instagram

