Зірка "Щоденників вампіра" народила первістка: що відомо (фото)

Американська акторка Кет Грем стала мамою вперше — у зірки народився син. Радісною новиною артистка поділилася разом із чоловіком Брайантом Вудом, опублікувавши перші фото з новонародженим.

Про поповнення в родині подружжя повідомило 12 березня в Instagram. Акторка, відома за роллю Бонні в серіалі "Щоденники вампіра", показала зворушливі світлини з малюком.

На одному з кадрів Кет тримає немовля на руках, тоді як Брайант ніжно обіймає дружину поруч.

Кет Грем народила сина Фото: Instagram

У підписі до фото батьки також розсекретили ім’я хлопчика: Просперо "Сперо" Найма Вуд. У дописі вони коротко привітали сина з появою на світ, написавши: "Ласкаво просимо у світ".

Син Кет Грем Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У США померла авторка знаменитих книг "Щоденники вампіра", що стали серіалом. Ел Джей було 66 років, залишок життя вона провела в лікарні, страждаючи від рідкісного аутоімунного захворювання.

37-річна барбадоська співачка представила нову колекцію білизни свого бренду Savage x Fenty, присвячену Дню святого Валентина. Артистка через три місяці після третіх пологів знялася в ефектних луках, натхненних образом богині кохання.

Відео дня

Крім того, син Хассанала Болкіаха, султана Брунею, принц Абдул Матін разом з дружиною, принцесою Анішею, стали батьками своєї першої дитини. Це сталося 8 лютого і пара вже оголосила стать дитини через національний суспільний мовник RTB News. Новина з'явилася після того, як принц Брунею Матін та принцеса Аніша Росна оголосили, що чекають на свою першу дитину в жовтні.