Семь мужчин Элизабет Тейлор: бурная личная жизнь звезды Голливуда (фото)

Элизабет Тейлор — одна из самых известных актрис ХХ века, символ Голливуда и легенда мирового кино. Родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне — ее родители были американцами, которые в то время проживали в Англии. После начала Второй мировой войны семья вернулась в США. Именно там началась актерская карьера Элизабет, которая впоследствии сделала ее одной из самых известных кинозвезд в мире.

Элизабет Тейлор начала сниматься в кино еще в детском возрасте. Она быстро привлекла внимание режиссеров благодаря своей красоте, выразительным глазам и природному актерскому таланту. В 1950-1960-х годах Тейлор стала одной из самых популярных актрис Голливуда. Большую популярность ей принесли роли в фильмах "Клеопатра", "Кошка на раскаленной крыше" и "Кто боится Вирджинии Вулф?". За свою актерскую деятельность она получила многочисленные награды и международное признание. Фокус рассказывает об Элизабет Тейлор и ее личной жизни.

Бурная личная жизнь

Не менее известной, чем ее карьера, была личная жизнь актрисы. Элизабет Тейлор была замужем восемь раз, но... с семью мужчинами. Особенность заключается в том, что с одним из них — актером Ричардом Бертоном — она выходила замуж дважды. Из-за этого ее личная жизнь часто привлекала внимание журналистов и поклонников.

Первые браки

Первый раз Элизабет Тейлор вышла замуж в 1950 году за Конрада Гилтона-младшего, наследника известной гостиничной империи. На тот момент актрисе было всего 18 лет. Однако этот брак оказался неудачным и продлился примерно один год.

В 1950 году 18-летняя Элизабет Тейлор вышла замуж за миллионера Конрада Хилтона Фото: Karavan.ua

Вторым мужем актрисы стал британский актер Майкл Уайлдинг. В этом браке родились двое сыновей. Сначала их отношения были достаточно гармоничными, однако со временем между супругами начали возникать конфликты. Значительная разница в возрасте и напряженный рабочий график привели к разводу.

Во второй раз Элизабет стала невестой в 1952 году. Со вторым мужем Майклом Уайлдингом, 1955 г. Фото: Karavan.ua

Счастливый, но трагический брак

Третьим мужем Элизабет Тейлор стал известный кинопродюсер Майк Тодд. Этот брак актриса считала одним из самых счастливых в своей жизни. У супругов родилась дочь. Однако их счастье длилось недолго: в 1958 году Майк Тодд погиб в авиакатастрофе. Эта трагедия стала тяжелым испытанием для актрисы.

Элизабет Тейлор с третьим мужем, продюсером Майклом Тоддом, 1957 г. Фото: Karavan.ua

Скандальный роман

После смерти Тодда Элизабет Тейлор сблизилась с певцом Эдди Фишером. В то время он был женат на актрисе Дебби Рейнольдс, поэтому их роман вызвал большой резонанс в Голливуде. Впоследствии Фишер развелся со своей женой и женился на Тейлор. Однако этот брак также не был длительным.

Элизабет Тейлор с четвертым мужем, Эдди Фишером, 1960 Фото: Karavan.ua

Великая любовь Ричарда Бертона

Во время съемок фильма "Клеопатра" Элизабет Тейлор познакомилась с британским актером Ричардом Бертоном. Между ними возникли сильные чувства, и их роман быстро стал известным во всем мире. 15 марта 1964 года они поженились.

Их отношения были очень страстными, но в то же время сложными. Супруги часто ссорились, однако так же быстро мирились. В 1974 году они развелись, но через год снова поженились. Однако и второй брак продлился недолго, и в 1976 году они окончательно развелись.

С Ричардом Бертоном, за которого Элизабет выходила замуж дважды, 1967 г. Фото: Vogue

Поздние браки

В 1976 году актриса вышла замуж за американского политика Джона Уорнера. В этот период она уделяла больше внимания общественной деятельности и меньше снималась в кино. Однако через несколько лет супруги развелись.

Лиз Тейлор и ее седьмой муж Джон Уильям Уорнер, 1978 Фото: Karavan.ua

Последним мужем Элизабет Тейлор стал Ларри Фортенски, строитель, с которым она познакомилась во время лечения в реабилитационном центре. Они поженились в 1991 году. Этот брак продлился до 1996 года, после чего супруги развелись.

Элизабет с Ларри Фортенски, 1990. Фото: Karavan.ua

Почему у Элизабет Тейлор было так много браков

Существует несколько причин, которые могут объяснить такое количество браков в жизни актрисы. Во-первых, она стала знаменитой очень рано и жила под постоянным вниманием журналистов и общественности. Такое давление могло влиять на ее личные отношения.

Во-вторых, Тейлор была очень эмоциональным человеком и искренне верила в любовь. Каждый раз она выходила замуж с надеждой на счастливую семейную жизнь.

Кроме того, жизнь в Голливуде часто способствовала появлению романов между актерами, которые проводили много времени вместе во время съемок фильмов. Это также могло влиять на ее личную жизнь.

Элизабет Тейлор Фото: Karavan.ua

Элизабет Тейлор была не только выдающейся актрисой, но и человеком с очень яркой и сложной судьбой. Ее многочисленные браки стали частью ее биографии, но они также показывают, что за образом знаменитой кинозвезды стояла женщина, которая стремилась к любви, поддержке и счастью.

Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года. Несмотря на сложную личную жизнь, она оставила огромный след в мировом кинематографе. Ее фильмы и сегодня просматривают миллионы людей, а ее жизнь остается примером яркой и необычной судьбы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, роскошное платье актрисы с церемонии "Оскар" нашли в чемодане.