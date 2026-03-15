Семь мужчин Элизабет Тейлор: бурная личная жизнь звезды Голливуда (фото)
Элизабет Тейлор — одна из самых известных актрис ХХ века, символ Голливуда и легенда мирового кино. Родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне — ее родители были американцами, которые в то время проживали в Англии. После начала Второй мировой войны семья вернулась в США. Именно там началась актерская карьера Элизабет, которая впоследствии сделала ее одной из самых известных кинозвезд в мире.
Элизабет Тейлор начала сниматься в кино еще в детском возрасте. Она быстро привлекла внимание режиссеров благодаря своей красоте, выразительным глазам и природному актерскому таланту. В 1950-1960-х годах Тейлор стала одной из самых популярных актрис Голливуда. Большую популярность ей принесли роли в фильмах "Клеопатра", "Кошка на раскаленной крыше" и "Кто боится Вирджинии Вулф?". За свою актерскую деятельность она получила многочисленные награды и международное признание. Фокус рассказывает об Элизабет Тейлор и ее личной жизни.
Бурная личная жизнь
Не менее известной, чем ее карьера, была личная жизнь актрисы. Элизабет Тейлор была замужем восемь раз, но... с семью мужчинами. Особенность заключается в том, что с одним из них — актером Ричардом Бертоном — она выходила замуж дважды. Из-за этого ее личная жизнь часто привлекала внимание журналистов и поклонников.
Первые браки
Первый раз Элизабет Тейлор вышла замуж в 1950 году за Конрада Гилтона-младшего, наследника известной гостиничной империи. На тот момент актрисе было всего 18 лет. Однако этот брак оказался неудачным и продлился примерно один год.
Вторым мужем актрисы стал британский актер Майкл Уайлдинг. В этом браке родились двое сыновей. Сначала их отношения были достаточно гармоничными, однако со временем между супругами начали возникать конфликты. Значительная разница в возрасте и напряженный рабочий график привели к разводу.
Счастливый, но трагический брак
Третьим мужем Элизабет Тейлор стал известный кинопродюсер Майк Тодд. Этот брак актриса считала одним из самых счастливых в своей жизни. У супругов родилась дочь. Однако их счастье длилось недолго: в 1958 году Майк Тодд погиб в авиакатастрофе. Эта трагедия стала тяжелым испытанием для актрисы.
Скандальный роман
После смерти Тодда Элизабет Тейлор сблизилась с певцом Эдди Фишером. В то время он был женат на актрисе Дебби Рейнольдс, поэтому их роман вызвал большой резонанс в Голливуде. Впоследствии Фишер развелся со своей женой и женился на Тейлор. Однако этот брак также не был длительным.
Великая любовь Ричарда Бертона
Во время съемок фильма "Клеопатра" Элизабет Тейлор познакомилась с британским актером Ричардом Бертоном. Между ними возникли сильные чувства, и их роман быстро стал известным во всем мире. 15 марта 1964 года они поженились.
Их отношения были очень страстными, но в то же время сложными. Супруги часто ссорились, однако так же быстро мирились. В 1974 году они развелись, но через год снова поженились. Однако и второй брак продлился недолго, и в 1976 году они окончательно развелись.
Поздние браки
В 1976 году актриса вышла замуж за американского политика Джона Уорнера. В этот период она уделяла больше внимания общественной деятельности и меньше снималась в кино. Однако через несколько лет супруги развелись.
Последним мужем Элизабет Тейлор стал Ларри Фортенски, строитель, с которым она познакомилась во время лечения в реабилитационном центре. Они поженились в 1991 году. Этот брак продлился до 1996 года, после чего супруги развелись.
Почему у Элизабет Тейлор было так много браков
Существует несколько причин, которые могут объяснить такое количество браков в жизни актрисы. Во-первых, она стала знаменитой очень рано и жила под постоянным вниманием журналистов и общественности. Такое давление могло влиять на ее личные отношения.
Во-вторых, Тейлор была очень эмоциональным человеком и искренне верила в любовь. Каждый раз она выходила замуж с надеждой на счастливую семейную жизнь.
Кроме того, жизнь в Голливуде часто способствовала появлению романов между актерами, которые проводили много времени вместе во время съемок фильмов. Это также могло влиять на ее личную жизнь.
Элизабет Тейлор была не только выдающейся актрисой, но и человеком с очень яркой и сложной судьбой. Ее многочисленные браки стали частью ее биографии, но они также показывают, что за образом знаменитой кинозвезды стояла женщина, которая стремилась к любви, поддержке и счастью.
Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года. Несмотря на сложную личную жизнь, она оставила огромный след в мировом кинематографе. Ее фильмы и сегодня просматривают миллионы людей, а ее жизнь остается примером яркой и необычной судьбы.
