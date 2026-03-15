Сім чоловіків Елізабет Тейлор: бурхливе особисте життя зірки Голлівуду (фото)

Елізабет Тейлор — одна з найвідоміших акторок ХХ століття, символ Голлівуду та легенда світового кіно. Народилася 27 лютого 1932 року в Лондоні — її батьки були американцями, які на той час проживали в Англії. Після початку Другої світової війни родина повернулася до США. Саме там розпочалася акторська кар’єра Елізабет, яка згодом зробила її однією з найбільш відомих кінозірок у світі.

Елізабет Тейлор почала зніматися у кіно ще в дитячому віці. Вона швидко привернула увагу режисерів завдяки своїй красі, виразним очам і природному акторському таланту. У 1950–1960-х роках Тейлор стала однією з найпопулярніших акторок Голлівуду. Велику популярність їй принесли ролі у фільмах "Клеопатра", "Кішка на розпеченому даху" та "Хто боїться Вірджинії Вулф?". За свою акторську діяльність вона отримала численні нагороди та міжнародне визнання. Фокус розповідає про Елізабет Тейлор і її особисте життя.

Бурхливе особисте життя

Не менш відомим, ніж її кар’єра, було особисте життя акторки. Елізабет Тейлор була одружена вісім разів, але... з сімома чоловіками. Особливість полягає в тому, що з одним із них — актором Річардом Бертоном — вона одружувалася двічі. Через це її особисте життя часто привертало увагу журналістів і шанувальників.

Відео дня

Перші шлюби

Перший раз Елізабет Тейлор вийшла заміж у 1950 році за Конрада Гілтона-молодшого, спадкоємця відомої готельної імперії. На той момент акторці було лише 18 років. Проте цей шлюб виявився невдалим і тривав приблизно один рік.

1950 року 18-річна Елізабет Тейлор вийшла заміж за мільйонера Конрада Гілтона Фото: Karavan.ua

Другим чоловіком акторки став британський актор Майкл Вайлдінг. У цьому шлюбі народилися двоє синів. Спочатку їхні стосунки були досить гармонійними, однак із часом між подружжям почали виникати конфлікти. Значна різниця у віці та напружений робочий графік призвели до розлучення.

Вдруге Елізабет стала нареченою 1952 року. З другим чоловіком Майклом Вайлдінгом, 1955 р. Фото: Karavan.ua

Щасливий, але трагічний шлюб

Третім чоловіком Елізабет Тейлор став відомий кінопродюсер Майк Тодд. Цей шлюб акторка вважала одним із найщасливіших у своєму житті. У подружжя народилася донька. Проте їхнє щастя тривало недовго: у 1958 році Майк Тодд загинув в авіакатастрофі. Ця трагедія стала важким випробуванням для акторки.

Елізабет Тейлор з третім чоловіком, продюсером Майклом Тоддом, 1957 р. Фото: Karavan.ua

Скандальний роман

Після смерті Тодда Елізабет Тейлор зблизилася зі співаком Едді Фішером. У той час він був одружений з акторкою Деббі Рейнольдс, тому їхній роман викликав великий резонанс у Голлівуді. Згодом Фішер розлучився зі своєю дружиною і одружився з Тейлор. Проте цей шлюб також не був тривалим.

Елізабет Тейлор з четвертим чоловіком, Едді Фішером, 1960 Фото: Karavan.ua

Велике кохання Річарда Бертона

Під час зйомок фільму "Клеопатра" Елізабет Тейлор познайомилася з британським актором Річардом Бертоном. Між ними виникли сильні почуття, і їхній роман швидко став відомим у всьому світі. 15 березня 1964 року вони одружилися.

Їхні стосунки були дуже пристрасними, але водночас складними. Подружжя часто сварилося, однак так само швидко мирилося. У 1974 році вони розлучилися, але через рік знову одружилися. Проте і другий шлюб тривав недовго, і в 1976 році вони остаточно розлучилися.

З Річардом Бертоном, за якого Елізабет виходила заміж двічі, 1967 р. Фото: Vogue

Пізні шлюби

У 1976 році акторка вийшла заміж за американського політика Джона Ворнера. У цей період вона приділяла більше уваги громадській діяльності та менше знімалася у кіно. Однак через кілька років подружжя розлучилося.

Ліз Тейлор і її сьомий чоловік Джон Вільям Ворнер, 1978 Фото: Karavan.ua

Останнім чоловіком Елізабет Тейлор став Ларрі Фортенскі, будівельник, з яким вона познайомилася під час лікування у реабілітаційному центрі. Вони одружилися у 1991 році. Цей шлюб тривав до 1996 року, після чого подружжя розлучилося.

Елізабет з Ларрі Фортенскі, 1990 Фото: Karavan.ua

Чому у Елізабет Тейлор було так багато шлюбів

Існує кілька причин, які можуть пояснити таку кількість шлюбів у житті акторки. По-перше, вона стала знаменитою дуже рано і жила під постійною увагою журналістів та громадськості. Такий тиск міг впливати на її особисті стосунки.

По-друге, Тейлор була дуже емоційною людиною і щиро вірила в кохання. Кожного разу вона виходила заміж із надією на щасливе сімейне життя.

Крім того, життя в Голлівуді часто сприяло появі романів між акторами, які проводили багато часу разом під час зйомок фільмів. Це також могло впливати на її особисте життя.

Елізабет Тейлор Фото: Karavan.ua

Елізабет Тейлор була не лише видатною акторкою, а й людиною з дуже яскравою та складною долею. Її численні шлюби стали частиною її біографії, але вони також показують, що за образом знаменитої кінозірки стояла жінка, яка прагнула любові, підтримки та щастя.

Елізабет Тейлор померла 23 березня 2011 року. Попри складне особисте життя, вона залишила величезний слід у світовому кінематографі. Її фільми й сьогодні переглядають мільйони людей, а її життя залишається прикладом яскравої та незвичайної долі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, розкішну сукню акторки із церемонії "Оскар" знайшли у валізі.