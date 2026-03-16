"Новый уровень пиара": украинская блогерша строит церковь в Ужгороде (видео)
Блогер из Закарпатья Кристина Шаркади сообщила, что строит новую протестантскую церковь в Ужгороде. Девушка говорит, что вынашивала эту идею годами и молилась, чтобы она воплотилась в жизнь.
По ее словам, она с единомышленниками собирались вместе у кого-то дома на Закарпатье и часами обсуждали возможность создания собственной общины. Новая церковь будет называться "Альфа церковь". Об этом блогерша сообщила в Instagram.
В помещении планируют обустроить большой зал со сценой для служений, а также детские классы для занятий с детьми. Сейчас здание находится на этапе строительства и обустройства.
Шаркади также показала видео из будущего помещения церкви, где продолжаются работы.
Реакции людей
- "Вроде такое доброе дело. Но такой диссонанс...ваше блогерство, публичность и церковь....как-то странно это все";
- "Блогеры выходят на новый уровень пиара";
- "Вау! Как прекрасно!";
- "Очень красивое название церкви! Пусть Бог дает мудрости и еще больше возможностей, чтобы еще больше людей познавали Его! Вы — замечательные инструменты в Его руках".
