"Новий рівень піару": українська блогерка будує церкву в Ужгороді (відео)

Блогерка з Закарпаття Христина Шаркаді повідомила, що будує нову протестантську церкву в Ужгороді. Дівчина каже, що виношувала цю ідею роками і молилась, щоб вона втілилась в життя.

За її словами, вона із однодумцями збиралися разом у когось вдома на Закарпатті та годинами обговорювали можливість створення власної громади. Нова церква матиме назву "Альфа церква". Про це блогерка повідомила в Instagram.

У приміщенні планують облаштувати велику залу зі сценою для служінь, а також дитячі класи для занять з дітьми. Наразі будівля перебуває на етапі будівництва та облаштування.

Шаркаді також показала відео з майбутнього приміщення церкви, де тривають роботи.

Реакції людей

"Наче така добра справа. Але такий дисонанс…ваше блогерство, публічність і церква….якось дивно це все";

"Блогери виходять на новий рівень піару";

"Вау! Як прекрасно!";

"Дуже гарна назва церкви! Нехай Бог дає мудрості та ще більше можливостей, щоб ще більше людей пізнавали Його! Ви — чудові інструменти в Його руках".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Роботи з перенесення церкви в Норвегії стали інтернет-сенсацією.

Стару церкву з вівтарем і дзвоном переобладнали на будинок і виставили на продаж приблизно за 21,5 млн гривень.

Крім того, відома українська блогерка Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років. Попри популярність у соцмережах, змінювати район вона не планує.