"Новий рівень піару": українська блогерка будує церкву в Ужгороді (відео)
Блогерка з Закарпаття Христина Шаркаді повідомила, що будує нову протестантську церкву в Ужгороді. Дівчина каже, що виношувала цю ідею роками і молилась, щоб вона втілилась в життя.
За її словами, вона із однодумцями збиралися разом у когось вдома на Закарпатті та годинами обговорювали можливість створення власної громади. Нова церква матиме назву "Альфа церква". Про це блогерка повідомила в Instagram.
У приміщенні планують облаштувати велику залу зі сценою для служінь, а також дитячі класи для занять з дітьми. Наразі будівля перебуває на етапі будівництва та облаштування.
Шаркаді також показала відео з майбутнього приміщення церкви, де тривають роботи.
Реакції людей
- "Наче така добра справа. Але такий дисонанс…ваше блогерство, публічність і церква….якось дивно це все";
- "Блогери виходять на новий рівень піару";
- "Вау! Як прекрасно!";
- "Дуже гарна назва церкви! Нехай Бог дає мудрості та ще більше можливостей, щоб ще більше людей пізнавали Його! Ви — чудові інструменти в Його руках".
