Королева Троєщини Анетта Барсівна показала свою квартиру за $250 тисяч (відео)

Відома українська блогерка Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років. Попри популярність у соцмережах, змінювати район вона не планує.

Зірка соцмереж взяла участь у проєкті "По хатах", у межах якого провела екскурсію своїм помешканням. Блогерка мешкає у квартирі на Троєщині в Києві та зізнається, що навіть не розглядає варіант переїзду.

"Боже упасі. Ніколи в жизні не переїду в інший район. У мене тут пуп закопаний. Я люблю Троєщину. Щитаю, що лучше, ніж на Трєщині, нема, де жить", – цитує Анетту Барсівну Люкс ФМ.

Кухня в квартирі Анетти Барсівни Фото: YouTube

Квартиру блогерка придбала понад десять років тому. За житло площею 130 квадратних метрів вона заплатила 250 тисяч доларів.

Спальня в квартирі Анетти Барсівни Фото: YouTube

Нині Барсівна мешкає там разом із чоловіком та дітьми. Окрім родини, у квартирі живе й чимало домашніх тварин — не лише звичні кіт і рибки, а й хом’яки та навіть мурахи.

Дитяча кімната в квартирі Анетти Барсівни Фото: YouTube

Анетта веде лайфстайл-блог про життя у столиці, подаючи історії з іронією та гумором. У соцмережах вона жартома називає себе "королевою Троєщини" — одного з найколоритніших районів Києва.

