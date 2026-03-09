Королева Троєщини Анетта Барсівна показала свою квартиру за $250 тисяч (відео)
Відома українська блогерка Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років. Попри популярність у соцмережах, змінювати район вона не планує.
Зірка соцмереж взяла участь у проєкті "По хатах", у межах якого провела екскурсію своїм помешканням. Блогерка мешкає у квартирі на Троєщині в Києві та зізнається, що навіть не розглядає варіант переїзду.
"Боже упасі. Ніколи в жизні не переїду в інший район. У мене тут пуп закопаний. Я люблю Троєщину. Щитаю, що лучше, ніж на Трєщині, нема, де жить", – цитує Анетту Барсівну Люкс ФМ.
Квартиру блогерка придбала понад десять років тому. За житло площею 130 квадратних метрів вона заплатила 250 тисяч доларів.
Нині Барсівна мешкає там разом із чоловіком та дітьми. Окрім родини, у квартирі живе й чимало домашніх тварин — не лише звичні кіт і рибки, а й хом’яки та навіть мурахи.
Анетта веде лайфстайл-блог про життя у столиці, подаючи історії з іронією та гумором. У соцмережах вона жартома називає себе "королевою Троєщини" — одного з найколоритніших районів Києва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Телеведуча Марічка Падалко вперше показала свій заміський будинок та розповіла історію його зведення.
- Український ведучий Слава Соломка поділився, як виглядає його квартира зсередини.
Крім того, Леся Нікітюк показала, де живе з коханим і маленьким сином. Простір зірки розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями.