Королева Троещины Анетта Барсовна показала свою квартиру за $250 тысяч (видео)

Известная украинская блогерша Анетта Барсовна впервые показала свою квартиру на Троещине, где живет уже более десяти лет. Несмотря на популярность в соцсетях, менять район она не планирует.

Звезда соцсетей приняла участие в проекте "По домам", в рамках которого провела экскурсию по своему жилью. Блогерша живет в квартире на Троещине в Киеве и признается, что даже не рассматривает вариант переезда.

"Боже упаси. Никогда в жизни не перееду в другой район. У меня здесь пуп закопан. Я люблю Троещину. Считаю, что лучше, чем на Трещине, негде жить", — цитирует Анетту Барсовну Люкс ФМ.

Кухня в квартире Анетты Барсовны Фото: YouTube

Квартиру блогерша приобрела более десяти лет назад. За жилье площадью 130 квадратных метров она заплатила 250 тысяч долларов.

Спальня в квартире Анетты Барсовны Фото: YouTube

Сейчас Барсовна живет там вместе с мужем и детьми. Кроме семьи, в квартире живет и немало домашних животных — не только привычные кот и рыбки, но и хомяки и даже муравьи.

Детская комната в квартире Анетты Барсовны Фото: YouTube

Анетта ведет лайфстайл-блог о жизни в столице, подавая истории с иронией и юмором. В соцсетях она в шутку называет себя "королевой Троещины" — одного из самых колоритных районов Киева.

