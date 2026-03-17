В сеть "слили" видео, как в аэропорту издеваются над багажом пассажиров

Работник багажной службы в Чикаго, США, опубликовал видео, которое вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. На записи показано, как сотрудник аэропорта обращается с багажом пассажиров.

Пользователь TikTok (@paranoidlag) собрал более 2,7 миллиона просмотров благодаря видео, на котором показано, как багаж движется по конвейеру в технической зоне аэропорта О'Хара.

Способ, которым чемоданы доставляли на багажную ленту, вызвал возмущение у многих зрителей: работники аэропорта бросали багаж на движущуюся ленту с расстояния нескольких метров. Чемоданы жестко ударялись о металлическую поверхность и переворачивались.

"Это ваш багаж", — написал автор видео, добавив два смайлика, плачущих от смеха.

Авиакомпании обычно возмещают убытки за поврежденный багаж, однако сумма возмещения ограничена, а в их договорах перевозки часто предусмотрены исключения.

Зрители были поражены и шокированы от увиденного.

"Это, честно говоря, просто ужасно", — заявил один из участников обсуждения.

"Я действительно надеюсь, что эту работу перенят роботы", — добавил один.

"В этом нет ничего смешного, — возмутился следующий, — Багаж стоит дорого, как и его содержимое".

Работники аэропорта бросают багаж на ленту Фото: TikTok

Однако комментатор все же нашел в этом видео пользу для себя: "Сохраняю, чтобы подать жалобу относительно поврежденного багажа".

