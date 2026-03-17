У мережу "злили" відео, як в аеропорту знущаються із багажу пасажирів
Працівник багажної служби у Чикаго, США, опублікував відео, яке викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж. На записі показано, як співробітник летовища поводиться з багажем пасажирів.
Користувач TikTok (@paranoidlag) зібрав понад 2,7 мільйона переглядів завдяки відео, на якому показано, як багаж рухається по конвеєру в технічній зоні аеропорту О'Гара.
Спосіб, у який валізи доставляли на багажну стрічку, викликав обурення у багатьох глядачів: працівники аеропорту кидали багаж на рухому стрічку з відстані кількох метрів. Валізи жорстко вдарялися об металеву поверхню й переверталися.
"Це ваш багаж", — написав автор відео, додавши два смайлики, що плачуть від сміху.
Авіакомпанії зазвичай відшкодовують збитки за пошкоджений багаж, однак сума відшкодування обмежена, а в їхніх договорах перевезення часто передбачені винятки.
Глядачі були вражені й шоковані від побаченого.
- "Це, чесно кажучи, просто жахливо", — заявив один із учасників обговорення.
- "Я справді сподіваюся, що цю роботу переймуть роботи", — додав один.
- "У цьому немає нічого смішного, — обурився наступний. — Багаж коштує дорого, як і його вміст".
Однак коментатор все ж знайшов у цьому відео користь для себе: "Зберігаю, щоб подати скаргу щодо пошкодженого багажу".
