У мережу "злили" відео, як в аеропорту знущаються із багажу пасажирів

Працівник багажної служби у Чикаго, США, опублікував відео, яке викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж. На записі показано, як співробітник летовища поводиться з багажем пасажирів.

Користувач TikTok (@paranoidlag) зібрав понад 2,7 мільйона переглядів завдяки відео, на якому показано, як багаж рухається по конвеєру в технічній зоні аеропорту О'Гара.

Спосіб, у який валізи доставляли на багажну стрічку, викликав обурення у багатьох глядачів: працівники аеропорту кидали багаж на рухому стрічку з відстані кількох метрів. Валізи жорстко вдарялися об металеву поверхню й переверталися.

"Це ваш багаж", — написав автор відео, додавши два смайлики, що плачуть від сміху.

Авіакомпанії зазвичай відшкодовують збитки за пошкоджений багаж, однак сума відшкодування обмежена, а в їхніх договорах перевезення часто передбачені винятки.

Глядачі були вражені й шоковані від побаченого.

"Це, чесно кажучи, просто жахливо", — заявив один із учасників обговорення.

"Я справді сподіваюся, що цю роботу переймуть роботи", — додав один.

"У цьому немає нічого смішного, — обурився наступний. — Багаж коштує дорого, як і його вміст".

Працівники аеропорту кидають багаж на стрічку Фото: TikTok

Однак коментатор все ж знайшов у цьому відео користь для себе: "Зберігаю, щоб подати скаргу щодо пошкодженого багажу".

