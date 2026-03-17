Мода во время войны: 5 вещей, которые поразили на Ukrainian Fashion Week (фото)

Ukrainian Fashion Week FW 26/27 в Киеве превратился не просто в серию показов, а в громкое заявление о силе и выносливости украинской моды. В центре — человек, его опыт, травмы и способность трансформироваться, что отразили более 40 брендов в своих коллекциях.

В этом сезоне подиум в Мыстецком Арсенале стал пространством диалога об инклюзивности, адаптивности и глубоких эмоциях, которые формируют новый язык украинского дизайна, передает РБК-УКраина.

Новый формат взаимодействия: Re-See

Одной из ключевых инноваций стал формат Re-See — он позволил зрителям, байерам и медиа сразу после показов рассмотреть коллекции вблизи. Такой подход сместил фокус с мимолетного впечатления на детали: фактуры тканей, качество исполнения и инженерию вещей, а также открыл возможность живого общения с командами брендов.

Адаптивная мода как новая норма

Сильный акцент сезона — адаптивная мода, которая выходит за рамки функциональности и становится частью эстетики. Дизайнеры активно работают с потребностями людей с инвалидностью, создавая вещи, которые не ограничивают движение и при этом сохраняют целостный образ.

ЮлияКрос

Бренд JuliyaKros представил коллекцию о трансформации как внутренней силе. Вещи меняют форму, цвет и функцию благодаря двусторонним конструкциям и съемным элементам. Особый смысл показу придали ветераны с ампутациями, которые сами вышли на подиум, а также служебные и терапевтические собаки.

Бренд JuliyaKros Фото: РБК-Украина

Сидлецкий

Sidletskyi, отмечая пятилетие, сосредоточился на теме идентичности. Коллекция Personality исследует, как одежда помогает проявить характер и настроение. В сотрудничестве с центром протезирования U+SYSTEM бренд привлек военных с протезами, которые представили адаптивные решения на подиуме.

Бренд Сидлецкого Фото: РБК-Украина

Эмоции как язык дизайна

Не менее важным направлением стала эмоциональная составляющая моды. Украинские дизайнеры все чаще говорят через одежду о состоянии общества и коллективном опыте войны.

ПРЖОНСКАЯ

PRZHONSKA превратила показ в трехактный перформанс — от темноты ночи до рассвета. Смена цветов, фактур и силуэтов сопровождалась живым вокалом, который стал эмоциональным проводником этой истории.

Бренд PRZHONSKA Фото: РБК-Украина

Христина Рачицкая

В коллекции Khrystyna Rachytska под названием "Жить" одежда предстает как акт выбора — творить и видеть свет, несмотря на обстоятельства. Ручная вышивка с аутентичными орнаментами и антикварные украшения подчеркивают связь с традицией, переосмысленной в современном контексте.

Коллекция Христины Рачицкой Фото: РБК-Украина

Поддержка новой генерации дизайнеров

Отдельное внимание уделили новым именам. В рамках инициативы The Culture of Design 2.0 победу одержала дизайнер Ника Кузнецова, которая получила грант и возможность создать совместную коллекцию с INTERTOP. Ее проект All Is Full of Knit исследует свободу самовыражения через пластичность вязаных форм и выйдет осенью 2026 года.

